Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Звонок на 103 стал временно недоступным в Атырау

28 Декабря 2022, 12:16
Звонок на 103 стал временно недоступным в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау временно приостановили вызов на номер «103». Звонок на этот номер для вызова скорой медицинской помощи стал невозможен из-за неисправностей в автоматизированной системе «Комек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, с 8 часов утра 28 декабря из-за технических неполадок номер «103» не может принимать звонки. В кратчайшие сроки все технические недостатки системы будут устранены и служба «103» будет работать в обычном режиме.

«Просим жителей Атырауской области отнестись к возникшей ситуации с пониманием. И временно обращаться в экстренной ситуации по городским телефонам: 95-67-72; 95-67-67; 51-94-64; 30-63-00», - проинформировали в управлении здравоохранения.


Новости по теме
Во всеоружии против рака: почему все больше онкобольных выбирают эндоскопические процедуры
Коронавирус будет присутствовать всегда - главный санврач РК
Заболеваемость коронавирусом выросла в Казахстане
Теги:
Читайте также
Коронавирус будет присутствовать всегда - главный санврач РК
В каких случаях могут ввести ограничительные меры из-за коронавируса
Во всеоружии против рака: почему все больше онкобольных выбирают эндоскопические процедуры
Заболеваемость коронавирусом выросла в Казахстане
231 человек заболел ковидом в Казахстане за сутки
Недостроенный концертный зал за 3 млрд тенге полностью снесут в Атырау
Сто молодых специалистов получат жилье в Атырауской области
Запрещенную к вылову рыбу продавала жительница Атырау: изъято более 90 кг
Новости партнеров
Популярное
1 Известный комик высмеял фото казахстанки: девушка не намерена оставлять это безнаказанным
2 Задержан экс-аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев
3 Вездеход и санитарную машину купили для районной больницы в Карагандинской области
4 Назначен и.о. руководителя управления образования Жамбылской области
5 Определена сумма компенсации за электроэнергию в Экибастузе

Лента новостей