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    12:45, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Звонок на «102»: могут ли видеозвонки от граждан стать доказательством в суде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Помимо аудио и текстовых сообщений в мобильном приложении «102» можно осуществить видеозвонок. Начальник управления Центра оперативного управления столичного департамента полиции Кайрат Раушанов ответил, могут ли видеозвонки от граждан стать доказательством в суде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Видеозвонки были различного характера: с места ДТП, неправильный выброс мусора, по мошенничеству, то есть аудио- и видеосообщения различного характера. Были факты, что очевидцы звонили с места происшествия и сообщали, допустим, о групповой драке. Видеозвонки удобны тем, что с места происшествия можем видеть события», - отметил начальник управления Центра оперативного управления.

    На вопрос журналиста о том, могут ли видеозвонки стать доказательством в суде, Кайрат Раушанов ответил, что могут.

    «Совершенно верно. Данные аудио- и видеообращения на канал «102» фиксируется, запись хранится у нас», - добавил он.

    А текстовые обращения в таком же варианте хранятся в профильной службе департамента. Текстовые обращения направляют в дежурные службы, до 5 рабочих дней они предоставляют письменные ответы.

    Напомним, всего с начала функционирования проекта операторами полиции принято 1109 ОМН-обращений, в том числе 132 видео-звонка и 977 текстовых сообщений.


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