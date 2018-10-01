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Звонок на «102» будет отслеживаться операторами в on-line режиме
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центре оперативного управления ДВД Алматы усовершенствовано программное обеспечение «Call center» службы «102», позволяющее отслеживать звонки в режиме on-line, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Установлена функция обработки поступления всего цифрового потока звонков с целью отслеживания и учета их движения в on-line режиме, оценки степени занятости действующих операторов и визуальной информации о количестве неотвеченных телефонных звонков, стоящих в очереди», - рассказал начальник Центра оперативного управления ДВД города Алматы полковник полиции Андрей Квашнин.
В полиции также отметили, что контакт-центр ЦОУ ДВД устроен таким образом, что сброс звонка по инициативе абонента автоматически исключает его из очереди.
«Заявители зачастую, не дождавшись ответа оператора и ошибочно полагая, что перезвонив заново, ускорят соединение с оператором, сбрасывают звонок по собственной инициативе и звонят снова, тем самым в случае, когда все операторы заняты, опять попадая в конец очереди.
Ежедневно с 15.00 до 21.00 на пульт «102» поступает максимальное количество звонков. Время приема вызова и заполнения информационно-поисковой карточки оператором «102» составляет до двух минут в зависимости от категории происшествия, состояния звонившего абонента, его ориентированием на местности», - уточнил А. Квашнин.
Ранее сообщалось, что на сентябрь 2018 года в ЦОУ поступило 568 тысяч 850 звонков требующих реагирования, это на 8,6% больше, чем в прошлом году. В среднем за сутки один оператор «102» принимает более 250 сообщений, в сутки службой «102» в среднем обрабатывается более 2 тысяч телефонных звонков.
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