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    12:47, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Звонок «из банка»: около 12 млн тенге перевела мошенникам жительница Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жительница Петропавловска стала жертвой интернет-мошенников, представившихся сотрудниками банка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, женщина перечислила на счет мошенников почти 12 млн тенге. Деньги, которые она копила на депозите, планировала потрать на обучение сына.

    «В середине марта с ней связались неизвестные мужчина и девушка, которые представились «сотрудником службы безопасности» и «менеджером» банка. Они убедили горожанку, будто посторонним лицом на её имя семь минут назад оформлен крупный кредит. Чтобы защититься от действий мошенников, ей якобы необходимо вывести деньги с депозита и положить их на новый. Сначала потерпевшая не поверила своим собеседникам и заявила, что намерена прийти в отделение банка. Однако преступники сумели убедить её не делать этого», - рассказали в пресс-службе.

    В итоге женщина перевела свои средства - свыше 7 миллионов тенге - и взятые кредиты на счета нескольких Qiwi-кошельков, которые ей указали.

    Потерпевшая обратилась в полицию. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество». Сотрудники криминальной полиции ищут преступников.

    Всего с начала года в области зарегистрировано 202 интернет-мошенничества. Из них 52 — по схеме «звонок из службы безопасности банка».

    Полицейские напомнили, что настоящие банковские работники никогда, ни при каких обстоятельствах не диктуют клиентам финансовые операции, не требуют называть конфиденциальные данные.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
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