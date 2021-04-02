Звонок «из банка»: около 12 млн тенге перевела мошенникам жительница Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жительница Петропавловска стала жертвой интернет-мошенников, представившихся сотрудниками банка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, женщина перечислила на счет мошенников почти 12 млн тенге. Деньги, которые она копила на депозите, планировала потрать на обучение сына.

«В середине марта с ней связались неизвестные мужчина и девушка, которые представились «сотрудником службы безопасности» и «менеджером» банка. Они убедили горожанку, будто посторонним лицом на её имя семь минут назад оформлен крупный кредит. Чтобы защититься от действий мошенников, ей якобы необходимо вывести деньги с депозита и положить их на новый. Сначала потерпевшая не поверила своим собеседникам и заявила, что намерена прийти в отделение банка. Однако преступники сумели убедить её не делать этого», - рассказали в пресс-службе.

В итоге женщина перевела свои средства - свыше 7 миллионов тенге - и взятые кредиты на счета нескольких Qiwi-кошельков, которые ей указали.

Потерпевшая обратилась в полицию. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество». Сотрудники криминальной полиции ищут преступников.

Всего с начала года в области зарегистрировано 202 интернет-мошенничества. Из них 52 — по схеме «звонок из службы безопасности банка».

Полицейские напомнили, что настоящие банковские работники никогда, ни при каких обстоятельствах не диктуют клиентам финансовые операции, не требуют называть конфиденциальные данные.