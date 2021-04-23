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    19:56, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Звонок «из банка»: оформил кредит и перечислил деньги мошенникам житель СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области мужчина попался на распространенную уловку мошенников и перечислил им два миллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, жителя Айыртауского района обманули так называемые «сотрудники банка». Сначала с сельчанином разговаривала девушка, затем переключила его якобы на сотрудника службы безопасности. Мошенник убедил мужчину создать запасной счет, чтобы защититься от атаки преступников, которые заблокировали его карточку.

    В итоге сельчанин, сам того не зная, оформил кредит на два миллиона тенге и перечислил все деньги на счета, указанные аферистами. О том, что стал жертвой обмана, понял, когда «сотрудники банка» перестали выходить на связь.

    Мошенников ищут.

    Удивительным можно назвать тот факт, что мужчина неоднократно слышал и читал о таких схемах преступников. Однако не обратил внимания на предупреждения полицейских.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право
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