Звонок «из банка»: оформил кредит и перечислил деньги мошенникам житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области мужчина попался на распространенную уловку мошенников и перечислил им два миллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, жителя Айыртауского района обманули так называемые «сотрудники банка». Сначала с сельчанином разговаривала девушка, затем переключила его якобы на сотрудника службы безопасности. Мошенник убедил мужчину создать запасной счет, чтобы защититься от атаки преступников, которые заблокировали его карточку.

В итоге сельчанин, сам того не зная, оформил кредит на два миллиона тенге и перечислил все деньги на счета, указанные аферистами. О том, что стал жертвой обмана, понял, когда «сотрудники банка» перестали выходить на связь.

Мошенников ищут.

Удивительным можно назвать тот факт, что мужчина неоднократно слышал и читал о таких схемах преступников. Однако не обратил внимания на предупреждения полицейских.