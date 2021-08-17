Звонок из банка: 120 человек обманули мошенники в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года более 400 человек стали жертвами мошенников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, популярностью у мошенников пользуется платформа OLX, где злоумышленники обманули 141 жителя региона. 15 пострадали, пытаясь купить запасные части на сайте «Колеса». В 120 случаях мошеннического промысла преступники обманули граждан, представившись работниками банка. Через цифровые ресурсы поступают лжепредложения о грузоперевозках, устройству на работу, выигрышах. Большую часть обманутых составляют женщины.

«Чаще всего жертвами обмана становятся граждане, использующие приложения в Интернете. Продолжают преступники обманывать через мобильную связь. Несмотря на то, что в последние годы ведется активная разъяснительная работа, интернет-мошенничества - распространённый вид преступлений», - отметил начальник управления криминальной полиции Петр Климов.

За последние шесть дней полицейские области раскрыли 24 преступления, совершенные через онлайн-площадки, выявили 145 ссылок на сайты с противоправным контентом. Информация по ним направлена в компетентные органы для блокирования. Всего же с начала года установлены около 600 таких ссылок.