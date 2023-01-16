Звонки с мобильных на справочный номер по пассажирским поездам стали бесплатными в РК

16 Января 2023, 15:24

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С этого года звонки на единый справочный номер по пассажирским поездам с мобильных телефонов стали бесплатными. Об этом говорится в ответе Премьер-Министр РК Алихан Смаилова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно работы справочной службы. Стоимость звонков на справочный номер «1433» с городских номеров составляет 0 тенге/мин, с мобильных - 25 тенге/мин. В настоящее время с целью повышения клиентоориентированности проводятся работы по усовершенствованию услуги «Справочная служба», а именно - с 2023 года звонки на справочный номер «1433» с городских и мобильных номеров будут бесплатными», - отметил Алихан Смаилов.

Глава Кабмина дал разъяснения и касательно багажных перевозок.

«В настоящее время функционирует 16 багажных отделений, а также прорабатывается вопрос по открытию 2 дополнительных (в Семее и Павлодаре). По состоянию на 1.01.2023 г. парк АО «НК «КТЖ» насчитывает 17 собственных и 4 арендуемых у сторонних организаций багажных вагонов. В целях решения вопроса дефицита багажных вагонов, как одним из наиболее оптимальных вариантов, рассматривается переоборудование пассажирских вагонов в багажные», - пояснил Алихан Смаилов.