Звезды Венгерского балета в спектакле «Манон» выступят в «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шедевр хореографического искусства XX века «Манон» в постановке Кеннета Макмиллана на музыку Жюля Массне будет предложен жителям и гостям столицы 27 и 28 февраля в «Астана Опера», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Во второй день спектакля в главных партиях Манон и Де Грие на сцену Большого зала театра впервые выйдут этуали Венгерского национального балета – заслуженный деятель Казахстана Алия Таныкпаева и Дмитрий Тимофеев.

Творчество известной балерины Алии Таныкпаевой хорошо знакомо публике Нур-Султана: на сцене столичного оперного театра она исполнила главные партии в спектаклях «Жизель» А. Адана и «Лебединое озеро» П. Чайковского. Выпускница алматинского хореографического училища им. А. Селезнева является лауреатом муждународных конкурсов артистов балета в Перми и Люксембурге, не раз была названа лучшей артисткой года. Работала в Цюрихском театре, Венской опере, Имперском русском балете и ГАТОБ им. Абая. Алия Таныкпаева вошла в труппу Венгерского балета в 2012 году, она – этуаль сезонов 2013/14 и 2017/18. Обширный репертуар примы включает балеты знаменитых хореографов XX века, таких как И. Килиан, Дж. Крэнко, Дж. Ноймайер, Ф. Аштон, Р. Хинд, а также многочисленные классические постановки и спектакли современных балетмейстеров.

Яркий премьер венгерского балета Дмитрий Тимофеев – лауреат первой премии международного конкурса артистов балета в Загребе, обладатель многочисленных престижных призов и наград. Он окончил Академию русского балета имени А. Вагановой, после чего работал в Хорватском национальном театре, Израильском балете, а с 2013 года стал частью балетной труппы Венгерского театра, этуаль сезона 2018/19. За его плечами исполнение главных партий в балетах выдающихся балетмейстеров Дж. Баланчина, Й. Ингера, И. Килиана, Р. Хинда, Х. Ландера, в классических хореографических полотнах и постановках современных авторов.

Вместе с приглашенными артистами в спектакле выступят ведущие солисты «Астана Опера»: 27 февраля заглавную партию Манон исполнит Заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева, Де Грие – Олжас Тарланов, Леско и Любовницу Леско в оба дня представят Арман Уразов и Заслуженный деятель Казахстана Анель Рустемова. Образы героев раскроют артисты балета: Жанибек Иманкулов (Господин Г.М.), Руслан Темирбеков (Пожилой господин), Олжас Маханбеталиев (Надзиратель), Асель Кенжебекова (Мадам). Художественный руководитель балетной труппы – Народная артистка России Алтынай Асылмуратова.

Отметим, Кеннет Макмиллан осуществил оригинальную балетную постановку о дерзкой и своенравной красавице Манон для лондонского театра Ковент-Гарден. Действие драмы происходит в конце XVIII века накануне французской революции в Париже и Новом Орлеане. В заглавной партии блистали звезды мирового балета, такие как Алтынай Асылмуратова, Антуанетт Сибли, Линн Сеймур, Наталия Макарова, Сильви Гиллем, Диана Вишнева и др.

Либретто было создано Кеннетом Макмилланом по мотивам романа аббата Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско». Оркестровка и аранжировка – Мартин Йетс, декорации и костюмы – Николас Георгиадис, балетмейстеры-постановщики – Карл Бёрнетт, Патрисия Руанн. Симфонический оркестр «Астана Опера», дирижер-постановщик – Арман Уразгалиев.