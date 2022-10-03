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    19:29, 02 Октябрь 2022 | GMT +6

    Звезды тенниса сыграли матч возле Байтерека

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и восьмой сеянный турнира ATP 500 Astana Open канадец Феликс Оже-Альяссим провели выставочный матч перед главной достопримечательностью столицы - Байтереком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Игроки демонстрировали разнообразные удары и приёмы из своего теннисного арсенала, позировали для фотографий, общались друг с другом и фанатами, радуя любителей тенниса богатым техническим набором профессионалов.

    Напомним, что Медведев в первом круге турнира Astana Open сыграет с испанцем Альбертом Рамосом Виньоласом, а Альяссим на старте сразится с еще одним испанцем Роберто Баутиста Агутом.

    Соревнование серии ATP 500 - третий по значимости турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов после турниров «Большого шлема» и ATP Masters 1000.

    На АТР 500 Astana Open встретятся чемпионы турниров серии «Большого шлема» разных лет: Новак Джокович (№7 АТР), Карлос Алькарас (№1 АТР), Даниил Медведев (№4 АТР), Марин Чилич (№16 АТР), Станислас Вавринка (WC). Также сыграют: Стефанос Циципас (№6 АТР), Андрей Рублёв (№9 АТР), Хуберт Хуркач (№11 АТР), Феликс Оже-Альяссим (№13 АТР), Карен Хачанов (№18 АТР), Роберто Баутиста Агут (№21 АТР) и другие.


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