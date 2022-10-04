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    03:00, 04 Октябрь 2022 | GMT +6

    Звезды тенниса посетили аутизм-центр в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астана продолжает встречать звездных участников турнира ATP 500 Astana Open. В преддверии своих матчей на престижном соревновании теннисисты уделили время социальным мероприятиям. Одними из первых со спортивными звездами познакомились дети и родители, посещающие столичный аутизм-центр «Асыл Мирас», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Федерации тенниса Казахстана.

    Президент федерации тенниса Булат Утемуратов показал центр первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу, 21-кратному чемпиону турниров «Большого Шлема» сербу Новаку Джоковичу, первой ракетке Канады Феликсу Оже-Альяссиму и четвёртой ракетке мира Даниилу Медведеву.

    В ходе экскурсии гостям рассказали о ранних признаках аутизма и важности своевременной диагностики. По словам родителей, среди признаков, которые заставили их насторожиться – отсутствие речи, зрительного контакта и интереса к играм с другими детьми, склонность выстраивать игрушки строго в линию или по цветам. Во всех 10 центрах «Асыл Мирас» в разных регионах открыта программа ранней поддержки для совсем маленьких детей до 3 лет. Малышей и родителей учат понимать друг друга даже если ребенок не говорит, справляться с кризисными ситуациями, играть со сверстниками и многому другому. Вовремя полученная коррекционная помощь повышает шансы ребенка на самостоятельную и полную взрослую жизнь.

    На память о визите гости получили в подарок картины, нарисованные детьми.


    Фото: ktf.kz





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