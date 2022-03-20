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    06:45, 20 Март 2022 | GMT +6

    Звёзды Сарыарки: лучших самодеятельных композиторов определили в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С песней о Родине карагандинец Дауренбек Аркенов стал обладателем Гран-при областного онлайн-конкурса «Новые имена Сарыарки». Двадцать восемь самодеятельных талантливых композиторов боролись за звание лучшего в создании патриотического произведения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это моё первое участие в подобном конкурсе. Я написал около десяти песен. Из них на конкурс отправил «Арқаның алтын аймағы». Музыка моя, а автор слов – поэт Койлыбай Асанов. Я давно хотел написать песню о родном крае, Карагандинской области, чтобы в словах были названия районов нашего региона и имена выдающихся земляков. Она была записана в 2018 году. И думаю, что никого не оставила равнодушным. Это вдохновляющая и патриотическая песня. Её на больших сценах исполняют певцы Концертного объединения имени Кали Байжанова, актогайский ансамбль «Тоқырауын толқыны». Я сам тоже пою её на концертах», – отметил Дауренбек Аркенов.




    Победитель конкурса самодеятельных композиторов известен также как профессиональный музыкант, солист Концертного объединения имени Кали Байжанова.

    Музыкальное соревнование проходило с 10 февраля по 10 марта в трёх номинациях: «Детская песня», «Песня о Родине» и «Произвольная тема». Самое большое количество участников привлекла категория «Песня о Родине». В ней боролись 28 самодеятельных композиторов.

    Всего в конкурсе участвовало 60 талантов из шести районов – Актогайского, Бухар-Жырауского, Жанааркинского, Осакаровского, Улытауского, Каркаралинского и четырёх городов – Балхаша, Жезказгана, Шахтинска, Караганды.

    Победители во всех трёх номинациях награждены дипломами и денежными сертификатами.

    Конкурс завершился гала-концертом, где исполнялись песни композиторов – участников творческого отбора, на котором и зажглись новые имена.

    Список победителей по номинациям:

    «Песня о Родине»:

    I место – Амангелді Ахметжанов (Каркаралинский район);

    II место – Жанболат Тәжібеков (Шетский район);

    III место – Қадыр Баймурзин (Балхаш);

    Дипломанты – Татьяна Стрельчук из Сарани и Диас Алпамышев и Ғалымжан Қалиақпаров из Шетского района.

    «Детская песня»:

    I место – Есжан Амиров (Караганда);

    II место – Жанат Кашкынбеков (Караганда);

    III место – Маткулбек Маясаров (Караганда).

    Дипломант – Алимжан Макенов из Каркаралинского района.

    «Произвольная тема»:

    I место – Сапарғали Боранбаев (Караганда);

    II место – Жалын Сыздықов (Жанааркинский район);

    III место – Наурызбай Бейсекеев (Актогайский район).

    Дипломанты – Наталья Мильбрант из Балхаша и Султан Молдабеков из Караганды.






    Теги:
    Культура Регионы Казахстана Наурыз Карагандинская область Караганда Музыка Общество Искусство
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