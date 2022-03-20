Звёзды Сарыарки: лучших самодеятельных композиторов определили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С песней о Родине карагандинец Дауренбек Аркенов стал обладателем Гран-при областного онлайн-конкурса «Новые имена Сарыарки». Двадцать восемь самодеятельных талантливых композиторов боролись за звание лучшего в создании патриотического произведения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Это моё первое участие в подобном конкурсе. Я написал около десяти песен. Из них на конкурс отправил «Арқаның алтын аймағы». Музыка моя, а автор слов – поэт Койлыбай Асанов. Я давно хотел написать песню о родном крае, Карагандинской области, чтобы в словах были названия районов нашего региона и имена выдающихся земляков. Она была записана в 2018 году. И думаю, что никого не оставила равнодушным. Это вдохновляющая и патриотическая песня. Её на больших сценах исполняют певцы Концертного объединения имени Кали Байжанова, актогайский ансамбль «Тоқырауын толқыны». Я сам тоже пою её на концертах», – отметил Дауренбек Аркенов.





Победитель конкурса самодеятельных композиторов известен также как профессиональный музыкант, солист Концертного объединения имени Кали Байжанова.

Музыкальное соревнование проходило с 10 февраля по 10 марта в трёх номинациях: «Детская песня», «Песня о Родине» и «Произвольная тема». Самое большое количество участников привлекла категория «Песня о Родине». В ней боролись 28 самодеятельных композиторов.

Всего в конкурсе участвовало 60 талантов из шести районов – Актогайского, Бухар-Жырауского, Жанааркинского, Осакаровского, Улытауского, Каркаралинского и четырёх городов – Балхаша, Жезказгана, Шахтинска, Караганды.

Победители во всех трёх номинациях награждены дипломами и денежными сертификатами.

Конкурс завершился гала-концертом, где исполнялись песни композиторов – участников творческого отбора, на котором и зажглись новые имена.

Список победителей по номинациям:

«Песня о Родине»:

I место – Амангелді Ахметжанов (Каркаралинский район);

II место – Жанболат Тәжібеков (Шетский район);

III место – Қадыр Баймурзин (Балхаш);

Дипломанты – Татьяна Стрельчук из Сарани и Диас Алпамышев и Ғалымжан Қалиақпаров из Шетского района.

«Детская песня»:

I место – Есжан Амиров (Караганда);

II место – Жанат Кашкынбеков (Караганда);

III место – Маткулбек Маясаров (Караганда).

Дипломант – Алимжан Макенов из Каркаралинского района.

«Произвольная тема»:

I место – Сапарғали Боранбаев (Караганда);

II место – Жалын Сыздықов (Жанааркинский район);

III место – Наурызбай Бейсекеев (Актогайский район).

Дипломанты – Наталья Мильбрант из Балхаша и Султан Молдабеков из Караганды.



