Звёзды Сарыарки: лучших самодеятельных композиторов определили в Карагандинской области
«Это моё первое участие в подобном конкурсе. Я написал около десяти песен. Из них на конкурс отправил «Арқаның алтын аймағы». Музыка моя, а автор слов – поэт Койлыбай Асанов. Я давно хотел написать песню о родном крае, Карагандинской области, чтобы в словах были названия районов нашего региона и имена выдающихся земляков. Она была записана в 2018 году. И думаю, что никого не оставила равнодушным. Это вдохновляющая и патриотическая песня. Её на больших сценах исполняют певцы Концертного объединения имени Кали Байжанова, актогайский ансамбль «Тоқырауын толқыны». Я сам тоже пою её на концертах», – отметил Дауренбек Аркенов.
Победитель конкурса самодеятельных композиторов известен также как профессиональный музыкант, солист Концертного объединения имени Кали Байжанова.
Музыкальное соревнование проходило с 10 февраля по 10 марта в трёх номинациях: «Детская песня», «Песня о Родине» и «Произвольная тема». Самое большое количество участников привлекла категория «Песня о Родине». В ней боролись 28 самодеятельных композиторов.
Всего в конкурсе участвовало 60 талантов из шести районов – Актогайского, Бухар-Жырауского, Жанааркинского, Осакаровского, Улытауского, Каркаралинского и четырёх городов – Балхаша, Жезказгана, Шахтинска, Караганды.
Победители во всех трёх номинациях награждены дипломами и денежными сертификатами.
Конкурс завершился гала-концертом, где исполнялись песни композиторов – участников творческого отбора, на котором и зажглись новые имена.
Список победителей по номинациям:
«Песня о Родине»:
I место – Амангелді Ахметжанов (Каркаралинский район);
II место – Жанболат Тәжібеков (Шетский район);
III место – Қадыр Баймурзин (Балхаш);
Дипломанты – Татьяна Стрельчук из Сарани и Диас Алпамышев и Ғалымжан Қалиақпаров из Шетского района.
«Детская песня»:
I место – Есжан Амиров (Караганда);
II место – Жанат Кашкынбеков (Караганда);
III место – Маткулбек Маясаров (Караганда).
Дипломант – Алимжан Макенов из Каркаралинского района.
«Произвольная тема»:
I место – Сапарғали Боранбаев (Караганда);
II место – Жалын Сыздықов (Жанааркинский район);
III место – Наурызбай Бейсекеев (Актогайский район).
Дипломанты – Наталья Мильбрант из Балхаша и Султан Молдабеков из Караганды.