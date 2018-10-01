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Звезды приняли участие в заключительном дне KFW
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известные модели приняли участие в показах заключительного дня юбилейного 25-го сезона весна-лето 2019 Казахстанской недели моды (KFW), передает корреспондент МИА «Казинформ».
Звездным составом моделей на подиуме запомнился заключительный день 25-го сезона Казахстанской недели моды KFW весна-лето 2019.
Во-первых, по подиуму прошагали победительницы «Мисс Алматы» 2016 и 2017 годов Камила Асилова и Сабина Азимбаева, а также финалистки «Мисс Алматы-2018», Карина Гра - участница проекта «Хочу к Меладзе» и инста-звезда Камила Кз. Все они представили коллекцию казахстанского дизайнера Камилы Бах.
«Мой показ в этом году о том, что каждая женщина может перевоплотиться из нежной красавицы в женщину роковую. Эта женщина, можно сказать, опасна, она манипулирует мужчинами посредством флирта и может даже убить. Она - королева!
Для образа такой женщины я и разработала эту коллекцию. Из цветовой гаммы оставила основной цвет - чёрный, но разбавила синим, желтым и красным. Из тканей использовала в основном экокожу, джинсу и разбавила шифоном. 5 образов выполнены в вечернем стиле»,- рассказала Камила Бах.
Главной звездой вечера была Корлан Мади - казахстанская модель, известная за рубежом. Она принимала участие в показе бренда Aida KaumeNOVA не только как модель, но и как соавтор некоторых элементов коллекции.
Но самым эффектным был показ Сергея Шабунина. Свой показ он превратил в целую симфонию лазерного света и дыма. Под музыкальную композицию модели перемещались в дымке, зрители то и дело удивленно замечали появляющихся будто из ниоткуда моделей. Это был самый продолжительный показ нынешнего выпуска KFW, проходящего впервые столь масштабно .
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