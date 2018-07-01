Звезды парижского театра выступят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гала-вечер балетов с участием звезд балета Парижского национального оперного театра пройдет в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам автора вечера Антона Левахина, вдохновением для программы послужили юбилейные даты. Это 20-летие Астаны, 80-летие танцовщика и хореографа Рудольфа Нуриева, 200-летие родоначальника классической хореографии Мариуса Петипа и 350-летие самого прославленного театра Франции - Парижской Национальной Оперы.

«Мы думали, какие произведения представить. Казахстан может позволить себе приглашать в соответствии с его вкусом и пожеланиями лучшие мировые труппы. Я знаю, что здесь бывали с гастролями театр «Ла Скала», сам театр «Астана Опера» выезжал на международные гастроли, то есть публика довольно избалована. (...) В первую очередь мы отталкивались от этих выдающихся имен, от хореографического наследия парижской оперы, чтобы представить настоящие жемчужины, которые были созданы на сцене парижской оперы», - поделился А.Левахин на пресс-конференции.

Таким образом, концертную программу «Gala de Paris» откроет гран па из сказочного, эмоционального балета «Раймонда» в постановке Венсана Шайе по Мариусу Петипа на музыку Александра Глазунова.

Вечер продолжит романтическое па-де-де из балета «Видение розы» Михаила Фокина на музыку Карла Марии фон Вебера по мотивам одноименного стихотворения Теофиля Готье.

Зрителям также представят гран па классик, поставленное Виктором Гзовским в 1949 году в Парижской опере на музыку Даниэля Обера.

В исполнении симфонического оркестра «Астана Опера» под руководством маэстро Владимира Ланде также прозвучат: антракт ко второй картине из первого действия балета «Раймонда» А. Глазунова, па-де-де из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского, скерцо из концертной увертюры «Сон в летнюю ночь» ор. 21 Ф. Мендельсона, первая сцена из сюиты к балету «Лебединое озеро» ор. 20 П.И. Чайковского.

«Готовя программу, мы уделили особое внимание тому, чтобы оркестр показал себя во всей красе. Кроме того, что оркестр будет аккомпанировать балету, он будет выступать сольно. (...) В качестве визуальной поддержки этих музыкальных картин будут настоящие картины. (...) То есть у зрителей в Казахстане будет настоящий визуальный и музыкальный праздник», - добавил генеральный продюсер программы А. Левахин.

Второе отделение откроет балет «Ренессанс» Себастиана Берто на музыку концерта для скрипки с оркестром ми минор, op. 64 Феликса Мендельсона.

«Перед тем как создать этот балет, я провел тщательное исследование классической музыки, чтобы узнать, на какие произведения никогда не была поставлена хореография», - рассказал художественный руководитель вечера С. Берто.

Завершит вечер финал с участием всех артистов на музыку Карла Черни «Этюд».

На сцену Большого зала «Астана Опера» выйдут Летиция Пюжоль, Сэ Ын Пак, Франсуа Алю, Марк Моро, Пабло Легаса, Аксель Маглиано, Камиль Бон, Томас Докир, Амели Жоанидес, Наис Дюбоск, Исаак Лопес Гомес, Марион Готье, Виктуар Анкетиль, Адель Белем, Жозеф Омер, Джек Газтоут.