Звезды мирового настольного тенниса приедут на турнир в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстан примет престижный международный турнир по настольному теннису WTT Contender Almaty, который с 13 по 18 сентября состоится в новом алматинском Центре настольного тенниса ADD. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Участие примут 140 атлетов из 28 стран. Впервые Казахстан будет принимать турнир мирового уровня серии Contender, призовой фонд которого составляет 75 тыс. долларов.

«Казахстанская федерация настольного тенниса всегда заявляла о долгосрочных намерениях по организации престижных турниров под эгидой Международной федерации. Это не первое международное событие по настольному теннису в нашей стране. В 2017 году в городе Нур-Султане был проведен международный турнир ITTF World Tour Grand Finals с участием сильнейших спортсменов мира. В прошлом году мы провели международный турнир ITTF International Kazakhstan Open, где наши атлеты отлично себя проявили. Нынешний турнир дает уникальную возможность казахстанским спортсменам участвовать в престижном международном турнире на своей территории. Мы высоко ценим доверие, оказанное нам международной федерацией и планируем проводить этот турнир на ежегодной основе», – сказал президент Национальной федерации настольного тенниса Данияр Абулгазин.

Участие в турнире примут именитые звезды мирового настольного тенниса, среди которых многократный призер Олимпийских игр и победитель Кубка мира Дмитрий Овчаров (Германия), бронзовый призер Олимпийских игр Линь Юньжу (Китайский Тайбэй), серебряный призер чемпионата мира Маттиас Фальк (Швеция), чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр Данг Цю (Германия), бронзовый призер чемпионата мира Ан Джэ-хен (Южная Корея) и другие.

Согласно правилам ITTF и WTT, Казахстан на турнире будут представлять 11 мужчин и 11 женщин, среди которых лидер сборной, участник Олимпийских игр Рио-2016, Токио-2020 и победитель множества международных турниров Кирилл Герасименко, а также многократный призер международных стартов, бронзовый призер юношеского чемпионата Азии Алан Курмангалиев.

Фото: olympic.kz











