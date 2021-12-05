Звезды мирового балета представили «Кармен-сюиту» алматинским зрителям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахском Национальном театре оперы и балета имени Абая представили классическую постановку балета «Кармен-сюита» Альберто Алонсо, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Для алматинцев выступила прима-балерина Большого театра, этуаль театра «Ла-Скала», народная артистка России Светлана Захарова.

Артистка впервые в Алматы приезжала в ноябре 2012 года, исполнив главную партию в балете «Жизель».

«Майя Плисецкая - это легенда. Мне даже посчастливилось немножко поработать с ней, когда мы готовили премьеру балета «Кармен- сюита». Это был один из её юбилеев и он отмечался в Большом театре. Тогда на спектакль приезжал сам Альберто Алонсо.

Для меня спектакль «Кармен Сюита» является одним из значимым в моей жизни. Много лет я её танцую на разных сценах мира. Этот спектакль ещё востребован, и публика с удовольствием её смотрит», - сказала прима-балерина.

Напомним, IV Международный фестиваль танца Ballet Globe, посвященный 95-летию легендарной Майи Плисецкой, открылся в Алматы 30-31 октября 2021 года спектаклем «Лебединое озеро».

По словам основателя фестиваля Ballet Globe Ерлана Андагулова, главной целью фестиваля является знакомство публики с многогранным миром балета: от высокой классики до уникальных полотен современного хореографического искусства.

«Ежегодный фестиваль пользуется широкой известностью и собирает под своей эгидой крупнейших звезд со всего мира. Фестиваль служит цели формирования образа города Алматы как гастрольной сцены мирового значения. IV Международный фестиваль танца Ballet Globe - поистине историческое событие. Как и выступление на сцене нашего прекрасного театра одной из самых ярких мировых звезд современности Светланы Захаровой, че й приезд в Алматы любители балета ждали много лет», - отметил он.

В составе оркестра выступили камерный оркестр «Камерата Казахстана» совместно с ГАСО РК и КазНАТОБ имени Абая под управлением приглашенного дирижера Казахстана и России Нуржана Байбусинова.



