+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Звезды мирового балета представили алматинцам спектакль «Щелкунчик»

27 Декабря 2021 20:19
Поделиться:
Звезды мирового балета представили алматинцам спектакль «Щелкунчик»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В преддверии Нового года алматинцам был представлен самый сказочный спектакль на музыку великого композитора П.И. Чайковского «Щелкунчик», в котором выступили звезды ведущих театров мира, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Эко-елку в стиле «Құрақ Көрпе»установят в Нур-Султане
Исторические казахстанские телесериалы презентовали в Алматы Фестиваль искусств «Дала дидары» завершился в ВКО Услуги в области кинопроизводства выросли на 14% за год

По традиции именно балет «Щелкунчик» считается наиболее подходящим для празднования Нового года.

Фестиваль «Dance to Day» в КазНТОБ им. Абая продолжается с осени 2021 года. Он проходит с участием мировых звезд балета.

«Щелкунчик» - поистине классическое наследие на все времена! И каждый должен окунуться в этот сказочный мир! К сожалению, ранее заявленные артисты Royal Ballet (London) прима-балерина Фуми Канеко и премьер Вадим Мунтагиров не смогли участвовать в спектакле. У артистов при сдаче ПЦР-теста был обнаружен коронавирус. Экстренно артистов заменили другие не менее популярные звезды мирового балета», - рассказали организаторы балетного вечера.

«Щелкунчик» - это один из самых любимых и востребованных балетов во всем мире. Премьера состоялась 6 декабря 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

Действия балета происходят в канун Рождества. Главная героиня - девочка Мари. В гости к ее семье приходит крестный девочки с подарками. Среди них Мари замечает устройство для колки орехов в форме куклы - Щелкунчика. После праздника все уходят спать, а Мари выходит из своей комнаты, чтобы еще раз поиграть с новой игрушкой. Внезапно все вокруг нее начинает меняться. Щелкунчик превращается в красивого юношу.

В образе Мари зрителям предстала прима-балерина Михайловского театра России Светлана Бедненко.

В роли принца выступил самый востребованный артист СНГ, премьер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Дмитрий Соболевский.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Культура  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Эко-елку в стиле «Құрақ Көрпе»установят в Нур-Султане
Исторические казахстанские телесериалы презентовали в Алматы
Фестиваль искусств «Дала дидары» завершился в ВКО
Услуги в области кинопроизводства выросли на 14% за год
Популярное
1 Две станции метро скоро запустят в Алматы
2 Госслужащим РК хотят разрешить получать дополнительный доход в нерабочее время
3 Есть ли дети высокопоставленных чиновников среди прошедших в Президентский молодежный кадровый резерв
4 В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний
5 Мокрый снег в Алматы: ДЧС обратился к жителям
6 На трех улицах Нур-Султана максимальная скорость снижена до 60 километров в час
Читайте также
Крымбек Кушербаев встретился с представителями молодежи в Алматы
Турнир ТОП-12  по настольному теннису прошел в Алматы
Две станции метро скоро запустят в Алматы
Госслужащим РК хотят разрешить получать дополнительный доход в нерабочее время
Есть ли дети высокопоставленных чиновников среди прошедших в Президентский молодежный кадровый резерв
В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний
Мокрый снег в Алматы: ДЧС обратился к жителям
На трех улицах Нур-Султана максимальная скорость снижена до 60 километров в час
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив