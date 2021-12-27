Звезды мирового балета представили алматинцам спектакль «Щелкунчик»
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В преддверии Нового года алматинцам был представлен самый сказочный спектакль на музыку великого композитора П.И. Чайковского «Щелкунчик», в котором выступили звезды ведущих театров мира, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
По традиции именно балет «Щелкунчик» считается наиболее подходящим для празднования Нового года.
Фестиваль «Dance to Day» в КазНТОБ им. Абая продолжается с осени 2021 года. Он проходит с участием мировых звезд балета.
«Щелкунчик» - поистине классическое наследие на все времена! И каждый должен окунуться в этот сказочный мир! К сожалению, ранее заявленные артисты Royal Ballet (London) прима-балерина Фуми Канеко и премьер Вадим Мунтагиров не смогли участвовать в спектакле. У артистов при сдаче ПЦР-теста был обнаружен коронавирус. Экстренно артистов заменили другие не менее популярные звезды мирового балета», - рассказали организаторы балетного вечера.
«Щелкунчик» - это один из самых любимых и востребованных балетов во всем мире. Премьера состоялась 6 декабря 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
Действия балета происходят в канун Рождества. Главная героиня - девочка Мари. В гости к ее семье приходит крестный девочки с подарками. Среди них Мари замечает устройство для колки орехов в форме куклы - Щелкунчика. После праздника все уходят спать, а Мари выходит из своей комнаты, чтобы еще раз поиграть с новой игрушкой. Внезапно все вокруг нее начинает меняться. Щелкунчик превращается в красивого юношу.
В образе Мари зрителям предстала прима-балерина Михайловского театра России Светлана Бедненко.
В роли принца выступил самый востребованный артист СНГ, премьер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Дмитрий Соболевский.
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