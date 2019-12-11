Звезды мирового автоспорта приедут в Казахстан. Ралли «Шелковый путь» стал этапом Кубка мира FIA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По территории Республики Казахстан пройдет маршрут самого протяженной и опасной гонки в мире автоспорта – ралли-рейд «Шелковый путь – 2020» (Silk Way Rally). Этот марафон станет десятым юбилейным в истории уникального межгосударственного проекта трех стран России, Казахстана и Китая, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Старт юбилейного ралли «Шелковый путь» будет дан 3 июля 2020 года на Красной площади в Москве, финиш гонки – 16 июля в китайском Урумчи.

Проведя несколько дней по дорогам и бездорожью России, миновав ее леса, реки и холмы, участников ожидают казахстанские равнины и степи, величественный пустынный ландшафт южного Казахстана. Затем гонщиков ждёт день отдыха, который позволит всем участникам перевести дыхание, после чего они отправятся на китайские этапы, которые будут проложены вновь среди гигантских дюн пустыни Гоби. Финиш гонки состоится в Урумчи, ознаменовав собой завершение маршрута длиной около 8 000 километров.

ПРОГРАММА РАЛЛИ:

02-03 июля – административные и технические проверки, Москва; 03 июля – торжественный старт, Москва (Россия); 04-16 июля – 12 этапов в России, Казахстане и Китае; 16 июля – торжественный финиш, Урумчи (Китай).

Организаторы ралли «Шелковый путь» отмечают, что это уникальное соревнование.

«Каждый участник подтвердит, что нас везде ждут с большим нетерпением, а это очень важно. С помощью ралли нам хочется познакомить мировую аудиторию с местными жителями, продемонстрировать их культуру и красоту их регионов, - говорит руководитель проекта, в прошлом известный гонщик команды «КАМАЗ Мастер» Владимир Чагин. – Для десятого юбилейного издания мы задумали создать маршрут не слишком сложный с точки зрения логистики, но интересный со спортивной точки зрения».

Отметим, что впервые в истории ралли «Шелковый путь» трансконтинентальная гонка становится Этапом Кубка мира FIA по ралли-рейдам. Silk Way Rally 2020 станет самым протяжённым этапом чемпионата мира FIM по кросс-кантри и Кубка мира FIA по ралли-рейдам.

Благодаря статусу ралли-марафона участие в международном ралли «Шёлковый путь» позволит гонщикам заработать больше очков из-за и повышающего коэффициента при подсчёте результатов, что делает предстоящую гонку обязательным пунктом программы любого пилота, который намерен вести борьбу за титул чемпиона мира по кросс-кантри или обладателя Кубка мира по ралли-рейдам.

Напомним, в Казахстане ралли «Шелковый путь» проходил два года подряд. В 2016-м году участники трансконтинентального марафона назвали «Шелковый путь» самой сложной гонкой в мире. Маршрут Silk Way Rally - 2016 проходил через Казахстан с бивуаками в городах Костанай, Астана, Балхаш, Алматы. А в 2017-м пилоты отмечали необыкновенно интересные и сложные спецучастки, а штурманы восхищались сюрпризами и хитрыми навигационными ловушками, подготовленными организаторами каждого этапа ралли, которые также пролегали через территорию Казахстана - Костанай, Астана, Семей, Урджар.