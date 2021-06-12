Звезды кино и музыки призывают алматинцев вакцинироваться против коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – После начавшейся массовой вакцинации в Алматы все больше горожан приходят на прививку от коронавируса в специальные пункты и поликлиники города. Среди них такие известные и уважаемые люди, как эстрадный певец, любимец многих поколений Мукасан Шахзадаев и актриса кино и театра, заслуженный деятель Казахстана Карагоз Сулейменова. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций города.

Выбор в пользу вакцинации сегодня делают многие известные казахстанские спортсмены и звезды шоу-бизнеса. Все чаще в очереди на прививку можно увидеть олимпийских чемпионов, певцов и актеров. Привиться они решили для того, чтобы вернуться к привычной жизни, чаще путешествовать, а самое главное, не подвергать риску себя и своих близких.

Среди вакцинированных - Роза Рымбаева, Жан Байжанов, Ермахан Ибрагимов, Ольга Шишигина, Муслим Джилкибаев, Ризат Махашев, Лев Черепанов, Али Окапов, Баян Алагузова, Диас Аблаев, Ержан Мухатаев и многие другие.

По мнению артистов, вакцинация – это единственный способ уберечь себя и близких от смертельной болезни и вернуться к привычной жизни.

«Мы знаем, что теперь благодаря вакцине защититься от коронавируса возможно. И я призываю всех это сделать. Возьмем, к примеру, Израиль, 95% населения которого уже получили вакцину. Сейчас вся страна ходит без масок. Почему бы и нам не последовать их примеру. Я вижу, что люди устали. Если мы все пойдем получать вакцину, тогда это все наконец-то закончится», - говорит певец, заслуженный деятель Казахстана Мукасан Шахзадаев.

Актриса Карагоз Сулейменова тоже делится своим мнением о вакцинации.

«Многие люди умерли во время пандемии. Не все успели получить лекарства. Нам повезло. Сейчас у нас есть своя вакцина, а также несколько эффективных препаратов на выбор», - отмечает она.

Напомним, что привиться горожане могут в любом пункте вакцинации. По городу их 211. Они расположены в поликлиниках, торговых центрах, на рынках, в школах, на объектах культуры и работают ежедневно без выходных с 8 утра до 8 вечера. Задействованы 304 прививочные бригады из 1 257 человек. В целом в Алматы количество вакцинированных горожан превысило 329 тысяч человек.