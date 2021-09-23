ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Звезды казахстанского кино примут участие в международном кинофестивале в Ташкенте. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщили организаторы Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шёлкового пути», который пройдет с 28 сентября по 3 октября, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути» был возрожден в 2021 году по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, и будет проводиться ежегодно. Организатором кинофестиваля выступает Агентство кинематографии Узбекистана.

В рамках кинофестиваля пройдут Дни кино стран мира – Азербайджана, Беларуси, Египта, Израиля, Индии, Италии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Польши, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана.

«Делегация из Казахстана будет представлена солидным составом известных кинематографистов, среди которых Нуржуман Ихтымбаев, известный своими ролями в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор», Жаннат Куанышева, которая снималась в фильмах «Обратная сторона», «Кодекс молчания-2», режиссёр Сатыбалды Текеев, актриса Аружан Джазильбекова, известная ролями в фильмах «Золотая Орда», «Дорога к матери», Азамат Сатыбалды, известный своей ролью в фильме «Дорога к матери», Дильшат Рахматуллин - режиссер анимационных фильмов, Самал Еслямова, известная по роли в фильме «Тюльпан», режиссер, художник-постановщик Адай Абельдинов и другие. Члены делегации представят свои новые картины, а также проведут ряд мастер-классов и творческих встреч с молодыми кинематографистами и зрителями», - сообщили организаторы.

Также организаторы мероприятия назвали имена звездных гостей из России, в числе которых Тимур Бекмамбетов, Валдис Пельш, Артем Михалков, Павел Прилучный, Алексей Чадов и другие.

Напомним, что Ташкентский международный кинофестиваль, также известный под названием Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки, традиционно проводился в столице Узбекистана с 1968 по 1997 год Государственным комитетом кинематографии и Союзом кинематографистов. Ежегодно гостями фестиваля становились культовые режиссеры, актеры и деятели кинематографии.