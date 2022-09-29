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    17:55, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Звезды казахстанского бокса примут участие в чемпионате Азии

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 30 октября в столице Иордании - Аммане стартует очередной чемпионат Азии по боксу, в котором примет участие мужская сборная Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

    «Наши лидеры сборной будут участвовать: чемпион мира Сакен Бибосынов, финалист чемпионата мира Серик Темиржанов, Сабырхан Махмуд, капитан команды Асланбек Шымбергенов, Оралбаи — Нурбек и Айбек, Сагындык Тогамбай и другие. В +91 кг мы рассматриваем тоже и Камшыбека Кункабаева, и Нурлан Сапарбай есть у нас там также — пока идет вторым номером», — сообщил наставник сборной Казахстана Кайрат Сатжанов.






    Фото: sports.kz


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