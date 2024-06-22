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    20:44, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Звезду итальянского футбола Роберто Баджо ранили во время ограбления

    Роберто Баджо
    Фото: footballhd.ru

    Звезда итальянского футбола Роберто Баджо был ранен во время ограбления. По меньшей мере пять вооружённых преступников ворвались в дом футболиста в четверг вечером, когда вся семья смотрела матч ЧЕ между Испанией и Италией. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

    57-летнего Баджо ударили пистолетом по голове, его и домочадцев связали и заперли в отдельной комнате. Грабители вынесли наличные и драгоценности. Когда нападавшие ушли, Баджо выбил запертую дверь и смог вызвать полицию. Ему наложили несколько швов, его здоровью ничего не угрожает.

    СМИ сообщают, что сигнализация на вилле не работала, а двери и окна могли быть открыты из-за жары. Предполагается, что грабители тщательно планировали нападение и неслучайно выбрали время футбольного матча.

    Баджо — один из самых заметных форвардов 1990-х. В 1993-м его признали лучшим футболистом Европы и мира. В 2000-м ФИФА поместила его на четвёртое место в списке лучших игроков XX века (после Марадоны, Пеле и Эйсебио).

    После ухода из футбола в 2004-м Баджо занимается благотворительностью и редко появляется на публике.

    Теги:
    Футбол Италия Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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