13 Августа 2022 01:07

«Звездный ливень» года можно наблюдать в середине августа

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ– Яркий метеорный поток Персеиды - «звездный ливень» могут наблюдать жители всего Северного полушария Земли в ближайшие августовские ночи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Московского планетария.

Персеиды – белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами.

«Пик знаменитого летнего звездопада Персеиды состоялся в ночь с 11 на 12 августа, но и до конца августа при благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки, начиная с полуночи и всю ночь, можно наблюдать до 100 метеоров в час или 1-2 метеора в минуту», - говорится в сообщении.

Правда, условия наблюдения Персеид в 2022 году не самые благоприятные: в ночь максимума потока полная Луна существенно помешает наблюдению метеоров.

Для наблюдения метеорного дождя не нужны никакие астрономические приборы, звездопад наблюдают невооруженным глазом, главное условие - безоблачное небо.

По прогнозам синоптиков, в южных областях Казахстана, в том числе и в Байконуре, до конца августа будет безоблачная погода, что позволит увидеть главный летний звездопад 2022 года.

Наблюдать за метеорами надо над северо-восточным горизонтом неба.