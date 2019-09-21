Звёздный концерт в честь 125-летия Сакена Сейфуллина прошёл в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде кульминацией торжеств, посвящённых 125-летию великого поэта и мыслителя, общественного и политического деятеля Сакена Сейфуллина, стал концерт под открытым небом - на площади в Центральном парке. Об этом передает МИА «Казинформ».

Вместе с ведущими местными коллективами выступили звёзды казахстанской эстрады Алтынай Жорабаева, Мадина Садуакасова, Бауыржан Исаев, инструментальное трио «Асыл». Участники исполняли произведения Сакена.

Концерт был организован при поддержке акимата Карагандинской области и партии «Nur Otan».

Юбилей Сакена Сейфуллина карагандинцы празднуют широко, отметил заместитель акима области Абзал Нукенов.

Накануне в областном центре завершился международный айтыс. Состоялся республиканский форум молодых поэтов и писателей. На родине Сакена Сейфуллина - в Жанааркинском районе - прославили национальный напиток кумыс на весь мир. Прошло множество конференций, встреч, на которых обсуждали вопросы духовного возрождения и развития народной культуры.

«Наша молодёжь должна знать национальных героев, которые служат достойным примером. В трудные времена Сакен-ага сделал многое для казахского народа. Таких как он было немало. Все мы знаем наших трёх байтереков: Ильяса Жансугирова, Бейимбета Майлина и Сакена Сейфуллина. Они жили в одно время, шли по одному пути и расплатились жизнью за свои взгляды. Они не зря пожертвовали собой - после них страна и народ обрели независимость. Память и благодарность за гражданский подвиг нужно сохранять и передавать из поколения в поколение», - подчеркнул Абзал Нукенов.

Концерт открылся песней Сакена Сейфуллина «Тау ішінде». Её исполнили звёзды казахстанской эстрады, заслуженные деятели РК Бауыржан Исаев и Алтынай Жорабаева.

Заслуженный деятель искусств Казахстана Болат Абдильманов прочитал поэму юбиляра «Аққудан айырылғанда», а в этот момент танцевальные коллективы сделали яркую хореографическую постановку.

По словам режиссёра-постановщика из Алматы Аспет Омар, концертная программа готовилась несколько месяцев.

«Идея проекта родилась ещё в начале года, когда только объявили о праздновании юбилея Сакена Сейфуллина. Ряд мероприятий уже прошёл на его родине, в театрах. В июне была утверждена программа концерта, и мы начали работу. Зрители здесь услышали новые песни. Произведения звучали вживую в сопровождении оркестра. В качества фона на протяжении всей программы на боковых ярусах сцены исполнялась статическая хореографическая композиция», - рассказала она.

В концертной постановке были задействованы Казахский академический оркестр им. Таттимбета, фольклорные ансамбли, популярные местные исполнители и актёры карагандинских театров.