Звездный концерт состоится в театре «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Яркие казахстанские и зарубежные артисты – альтистка Дарья Эйбушитц, скрипач Багдат Абильханов и пианист Сергей Васильев подарят жителям и гостям столицы великолепную программу концерта Chamber Music Stars. Выступление состоится в театре «Астана Опера» 23 ноября на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Лауреат международных конкурсов Дарья Эйбушитц рассказала о большом интересе к своему первому выступлению перед казахстанской публикой. Артистка отметила, что слышала о высоком уровне театра «Астана Опера» и знает о сильной школе и музыкальных традициях страны.

- «Классический» состав трио подразумевает скрипку, виолончель и фортепиано, наше же трио – необычное, потому что в него входит альт. В этом концерте мы исполним трио «Kegelstatt» В.А. Моцарта, написанное для кларнета, альта и фортепиано. Исходя из нашего состава, это будет ставшая уже достаточно популярной версия со скрипкой. Программу украсил хорошо известный цикл А. Пьяццоллы «Времена года в Буэнос-Айресе». Эта знаменитая композиция обычно звучит либо с камерным оркестром, либо с виолончелью в трио. Партия альта была переложена специально для данного проекта, и мы можем претендовать на эксклюзивность в данном контексте... Наш выбор обусловлен отчасти и тем, что в 2021 году вся музыкальная общественность отмечает столетие со дня рождения знаменитого аргентинского композитора, и мы решили не остаться в стороне, тем более, что данный цикл действительно крайне интересно и играть, и слушать. Также будет исполнен ряд сольных произведений, - сказала исполнительница.

Дарья Эйбушитц обучалась в Академии имени Гнесиных (Москва), в настоящее время заканчивает магиструтуру Венецианской консерватории под руководством Джанкарло ди Вакри. Принимала участие в мастер-классах таких выдающихся музыкантов, как Бургхард Тоелке (Венская консерватория), Гай Джонсон (Королевская музыкальная академия Лондона), а также брала частные уроки у Игоря Богуславского. Выбрав нелегкий путь становления в двух музыкальных стилях – классика и джаз, в качестве солистки участвует в фестивале Анатолия Кролла «Очарование джаза» в Международном Доме музыки в Москве, регулярно выступает в джазовых концертах с музыкантами региона Венето (Италия). Активно выступает как солистка, а также работает в оркестре театра Равенны (Италия). Выступает в филармонических концертах по России в дуэте с известным итальянским органистом, профессором Венецианской консерватории Сильвио Челегиным.

Вместе с гостьей Дарьей Эйбушитц на сцену Камерного зала им. К. Байсеитовой выйдут хорошо известные казахстанской публике артисты – первая скрипка Симфонического оркестра «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов и старший преподаватель Казахского национального университета искусств, лауреат международных конкурсов Сергей Васильев.

Начало в 19.00.