Звездная база SpaceX становится официальным городом Starbase

Окончательный подсчет бюллетеней в субботу вечером составил 212 голосов за включение и шесть против. Для принятия меры требовалось всего 143 голоса, сообщает NBC News.

Глава SpaceX Илон Маск отпраздновал результаты голосования в посте на X, написав – «Звездная база в Техасе теперь настоящий город!».

Теперь, когда голосование прошло, комиссары округа будут подсчитывать результаты в течение двух недель. Затем судья вынесет постановление об объявлении результатов выборов и официальном включении нового города.

Новый город Starbase занимает около 1,5 квадратных миль в южной прибрежной части штата Техас, расположенной у границы с Мексикой. В этом районе находится штаб-квартира SpaceX, и именно здесь компания строит свои ускорители и двигатели, а также запускает испытательные полеты.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX миллиардера Илона Маска намерена превратить свою площадку космической базы «Starbase» в новый техасский город.