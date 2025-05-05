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    15:42, 05 Май 2025 | GMT +5

    Звездная база SpaceX становится официальным городом Starbase

    По результатам выборов объект SpaceX стал новым городом Starbase в округе Кэмерон, штат Техас, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Звездная база SpaceX становится официальным городом Starbase
    Фото: en.wikipedia.org

    Окончательный подсчет бюллетеней в субботу вечером составил 212 голосов за включение и шесть против. Для принятия меры требовалось всего 143 голоса, сообщает NBC News.

    Глава SpaceX Илон Маск отпраздновал результаты голосования в посте на X, написав – «Звездная база в Техасе теперь настоящий город!».

    Теперь, когда голосование прошло, комиссары округа будут подсчитывать результаты в течение двух недель. Затем судья вынесет постановление об объявлении результатов выборов и официальном включении нового города.

    Новый город Starbase занимает около 1,5 квадратных миль в южной прибрежной части штата Техас, расположенной у границы с Мексикой. В этом районе находится штаб-квартира SpaceX, и именно здесь компания строит свои ускорители и двигатели, а также запускает испытательные полеты.

    Ранее сообщалось, что компания SpaceX миллиардера Илона Маска намерена превратить свою площадку космической базы «Starbase» в новый техасский город.

    Теги:
    Америка Освоение космоса Новый город США Космос
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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