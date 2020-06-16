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Звездами соцсетей могут стать учителя, нарушившие правила тестирования

16 Июня 2020 13:14
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Звездами соцсетей могут стать учителя, нарушившие правила тестирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Дидар Смагулов предложил снять видеоролики о педагогах, использовавших запрещенные предметы в ходе Национального квалификационного тестирования, и распространить их в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Предлагаем снять видеоролики о педагогах, использовавших запрещенные предметы в ходе Национального квалификационного тестирования, и распространить их в социальных сетях. Потому что мы уже их предупреждали на словах, говорили об этом на собраниях. На пункты прохождения тестирования приходят и руководители управлений образования. Однако, к сожалению, ситуация не меняется. Учителя пытаются использовать запрещенные предметы. Поэтому наше предложение – снять видеоролики с указанием конкретного факта, с указанием какую область представляет этот учитель», - сказал Дидар Смагулов в ходе аппаратного совещания МОН, прошедшего в онлайн-формате.

В свою очередь министр образования и науки Асхат Аймагамбетов отметил необходимость изучения данного вопроса с точки зрения законности.

«Потому что это касается личных прав человека. С одной стороны мы говорим о повышении статуса педагогов, с другой стороны мы должны сообщать и о таких нелицеприятных фактах. Пять пальцев не бывают одинаковыми», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.


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#Образование   #МОН  
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Автор:

Серик Сабеков

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