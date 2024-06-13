Звезда южнокорейского сериала «Жумонг» приехал в Астану

Звезда южнокорейского сериала «Жумонг», актер Сон Иль Гук приехал в Астану, передает корреспондент агентства Kazinform.

Актер был ведущим на гала-концерте мастеров искусств Казахстана и Кореи, в котором приняли участие главы двух государств.

— Благодаря популярности сериала «Жумонг» в Казахстане мне выпала честь быть здесь, — сказал Сон Иль Гук на гала-концерте.

Исторический сериал «Жумонг», вышедший в Корее в 2008 году, собрал огромную телеаудиторию в Казахстане. История рождения истинного героя корейского народа — основателя государства Когуре покорила сердце отечественного зрителя. Роль принца Жумонга сыграл Сон Иль Гук.