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    23:58, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Звезда южнокорейского сериала «Жумонг» приехал в Астану

    Сон Иль Гук
    Фото: Данира Искакова/ Kazinform

    Звезда южнокорейского сериала «Жумонг», актер Сон Иль Гук приехал в Астану, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Актер был ведущим на гала-концерте мастеров искусств Казахстана и Кореи, в котором приняли участие главы двух государств. 

    — Благодаря популярности сериала «Жумонг» в Казахстане мне выпала честь быть здесь, — сказал Сон Иль Гук на гала-концерте.

    Исторический сериал «Жумонг», вышедший в Корее в 2008 году, собрал огромную телеаудиторию в Казахстане. История рождения истинного героя корейского народа — основателя государства Когуре покорила сердце отечественного зрителя. Роль принца Жумонга сыграл Сон Иль Гук.

    Теги:
    Астана
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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