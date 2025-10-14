Звезда мирового тхэквондо: почему Есбол Султанов не был признан в Казахстане

— В рейтинге Всемирной федерации тхэквондо за 2024 год Есбол Султанов занимает первое место. Сегодня он возглавляет национальную сборную Казахстана. В свое время он уехал работать в Тунис, где внес значительный вклад в развитие спорта этой страны — его воспитанники завоевали две олимпийские медали, обновив спортивную историю Туниса. Бывает, что таких специалистов ценят и признают в других странах. Когда мы пришли в Федерацию, то сразу же пригласили его обратно. Однако еще до этого его имя прозвучало в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева. В том выступлении подчеркивалось: при наличии собственных талантливых кадров обращаться за поддержкой к иностранным специалистам — неверный подход. Именно поэтому сегодня Есбол Султанов является главным тренером нашей сборной, — рассказал глава Федерации.

По словам Кудрета Шамиева, для усиления тренерского штаба к работе с национальной командой были привлечены опытные специалисты из Ирана и России.

— Есть хорошая пословица: «В согласии шить — тулуп не будет коротким». Мы пригласили Фатиму-ханым, которая ранее была главным тренером женской сборной Ирана, на должность помощника тренера. Также мы привлекли Александра — специалиста из России, который воспитал чемпиона мира и олимпийского чемпиона. Сегодня вся команда тренеров работает в тесном сотрудничестве, объединяя усилия и опыт, — отметил Кудрет Шамиев.

