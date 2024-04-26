Звезда мирового футбола Клод Макелеле встретился с актюбинскими семьями, пострадавшими от паводка

Клод Макелеле, бывший игрок сборной Франции и английского футбольного клуба «Челси», вместе с представителями общественного штаба Актюбинской области, побывал в общежитии регионального университета имени К. Жубанова, где сейчас временно размещены пострадавшие от паводка. Он встретился с семьями, находящимися там, и ознакомился с их условиями проживания, передает агентство Kazinform.

По информации акимата Актюбинской области, в ходе встречи известный футболист подарил детям футбольный мяч со своим автографом. Он рассказал им о своей профессиональной карьере, как достиг успеха в большом спорте, показал методы игры в мяч и пожелал им в будущем стать футбольными звездами первой величины.



Встреча состоялась по инициативе представителей общественного штаба Актюбинской области.

Фото: акимат Актюбинской области

Легендарный футболист приехал в Актобе в качестве почетного гостя спортивного проекта для молодежи «Super Bol!», нацеленного на поиск и отбор молодых талантов. Организаторы проекта отбирают в регионах юных футболистов, чтобы в будущем вырастить из них профессиональных игроков.