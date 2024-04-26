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    12:05, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Звезда мирового футбола Клод Макелеле встретился с актюбинскими семьями, пострадавшими от паводка

    Клод Макелеле, паводки
    Фото: акимат Актюбинской области

    Клод Макелеле, бывший игрок сборной Франции и английского футбольного клуба «Челси», вместе с представителями общественного штаба Актюбинской области, побывал в общежитии регионального университета имени К. Жубанова, где сейчас временно размещены пострадавшие от паводка. Он встретился с семьями, находящимися там, и ознакомился с их условиями проживания, передает агентство Kazinform. 

    По информации акимата Актюбинской области, в ходе встречи известный футболист подарил детям футбольный мяч со своим автографом. Он рассказал им о своей профессиональной карьере, как достиг успеха в большом спорте, показал методы игры в мяч и пожелал им в будущем стать футбольными звездами первой величины.

    Встреча состоялась по инициативе представителей общественного штаба Актюбинской области.

    Клод Макелеле, паводки
    Фото: акимат Актюбинской области

    Легендарный футболист приехал в Актобе в качестве почетного гостя спортивного проекта для молодежи «Super Bol!», нацеленного на поиск и отбор молодых талантов. Организаторы проекта отбирают в регионах юных футболистов, чтобы в будущем вырастить из них профессиональных игроков.

    Клод Макелеле
    Фото: акимат Акюбинской области

     

    Теги:
    Спорт Футбол Регионы Казахстана Дети Происшествия, ЧС Регионы Super bol Режим ЧС Паводки в Казахстане Актюбинская область Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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