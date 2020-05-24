Звезда казахстанской оперной сцены Жаннат Бактай даст онлайн-концерт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьера концерта «Жаннат Бактай приглашает в онлайн» пройдет 25 мая в 20:00 на YouTube-канале «Астана опера». Заслуженная артистка Казахстана, ведущая солистка «Астана опера», звезда казахстанской оперной сцены рассказала о новом произведении, написанном специально для нее и о том, что композиция будет впервые исполнена на этом музыкальном вечере. Знаменитая певица также поделилась эмоциями от работы над предстоящим концертом и рассказала о коллегах, которые принимали участие в этом проекте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

- Что ждет слушателей, и какие приготовили для них сюрпризы?

- В выборе программы я руководствовалась различными аспектами. Как и всем артистам, мне хотелось сделать свое музыкальное приношение в преддверии большого праздника – 175-летия нашего великого мыслителя, поэта и композитора Абая. В программу включила его самые известные песни, которые знают и любят слушатели. В рамках концерта они будут исполнены в форме попурри. Поскольку в репертуаре нашего театра есть жемчужина национальной классики – опера «Абай» А. Жубанова, Л. Хамиди, которую мы представляем на всех гастролях в качестве нашей визитной карточки, конечно, мне хотелось спеть отрывок из этой оперы. Вниманию публики будет представлен дуэт Ажар и Айдара, который по своему характеру близок к народным песням. Поскольку концерт пройдет в онлайн-формате, мне хотелось, чтобы он был легким для восприятия, поэтому я не стала включать в программу сложные оперные арии, а разнообразила репертуар музыкального вечера эстрадными композициями.

- Для оперных исполнителей онлайн-концерт – это новый формат. Что для Вас было в нем необычного?

- Да, сейчас мы, музыканты, представляем свое творчество в таком формате, хотя привыкли, находясь на сцене, видеть глаза зрителей, по их аплодисментам, восторженным взглядам судить об их реакции. То есть у нас шел непосредственный обмен энергией. К сожалению, мы все еще не можем контактировать с публикой и в новых реалиях выстраиваем такое необычное общение. Это означает, что реакцию от наших слушателей мы получим позже, в комментариях. Самое главное во всей этой работе – что у нас не прервется связь с нашим зрителем. Музыка нужна каждому из нас, потому что в этот мир человек приходит с песней, в последний путь уходит тоже с песней, она – наш проводник в жизни. Мы попадаем в разные ситуации, и всегда и в любви, и в радости, и в печали, и в горе она с нами. Мне хочется этим концертом поддержать дух нашего народа, дать глоток свежего воздуха людям, которые любят искусство, но не могут с ним встретиться в любимом театре в период карантина.

- Кто примет участие вместе с Вами в этом проекте?

- В концерте примут участие два концертмейстера – Елена Сахно, главный концертмейстер оперной труппы «Астана Опера» и мой давний друг, известный композитор Алиби Абдинуров. Он воплощает в жизнь мои творческие идеи, и на свет появляются новые песни. На этом музыкальном вечере мы представим одну из них. Финальная композиция моего концерта написана специально для меня, она называется «Мой любимый город». Я очень благодарна Алиби Абдинурову за то, что в работе над ней он учел все мои пожелания. Надеюсь, слушателям понравится наше творчество. Мне хотелось на этом концерте дать всем композициям новое дыхание, и он очень помог мне в этом.

Вместе со мной на сцену также выйдут замечательные коллеги – заслуженный деятель Казахстана, кавалер Ордена Звезды Италии Медет Чотабаев и подающий большие надежды Нарул Тойкенов.

В заключении интервью Жаннат Бактай пригласила поклонников своего творчества на онлайн концерт.

- Пришла весна, нам сделали послабление карантина, хочется душевного полета, высокой музыки, парить на крыльях песни. Надеюсь, подарить только положительные эмоции и прекрасные чувства моим дорогим слушателям. До встречи в онлайн!