Звезда «Ганнибала» и «Доктор Стрэндж» приедет в Астану

Датский актер Мадс Миккельсен приедет в Астану в качестве специального гостя Comic Con, передает корреспондент агентства Kazinform.

Зрителям Мадс Миккельсен полюбился благодаря отлично отыгранным ролям обаятельных злодеев. Например, в 2013 году актер принял участие в телесериале «Ганнибал», сыграв главного героя Ганнибала Лектора, известного серийного убийцу-каннибала. Сериал имел огромный успех, а сам Мадс получил премию Сатурн в категории «Лучший телеактёр», а также две номинации.

В 2016 году состоялись премьеры двух крупных проектов под названиями «Доктор Стрэндж» и «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». В супергеройском фильме Marvel Миккельсен сыграл главного злодея, вступившего в борьбу с персонажем Бенедикта Камбербэтча, а в спин-оффе киносаги «Звёздные войны» — отца главной героини в исполнении Фелисити Джонс.

В 2022 году вышел фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», в котором Мадс Миккельсен заменил Джонни Деппа в роли волшебника Геллерта Грин-де-Вальда.

Кроме того, роль воспитателя детского сада Лукаса в психологической драме Томаса Винтерберга «Охота» принесла Миккельсену приз за лучшую мужскую роль 65-го Каннского кинофестиваля.

Также актер награжден рыцарским орденом Даннеброг лично королевой Дании Маргрете II 15 апреля 2010 года.

Отметим, 25-28 июля состоится Comic Con Astana – международный фестиваль, посвященный индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры.