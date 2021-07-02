02:45, 02 Июль 2021 | GMT +6
Звезда фильма «Игла» Петр Мамонов в реанимации с коронавирусом
МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Поэт, основатель группы «Звуки Му», актер Петр Мамонов находится в больнице в поселке Коммунарка с коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Врачи оценивают его состояние как тяжелое, он в реанимации. Об этом сообщила ТАСС в четверг его супруга и менеджер Ольга Мамонова.
«Его забрали пять дней назад, он в Коммунарке, в очень тяжелом состоянии, в реанимации. Коронавирус», - сказала собеседница агентства.
Петру Мамонову 70 лет. В 2019 году он пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.
Казахстанскому зрителю поэт, артист и музыкант Петр Мамонов известен в том числе своей ролью в фильме Рашида Нугманова «Игла» («Казахфильм», 1988) - прим. МИА «Казинформ».