Звезда фильма «Игла» Петр Мамонов в реанимации с коронавирусом

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Поэт, основатель группы «Звуки Му», актер Петр Мамонов находится в больнице в поселке Коммунарка с коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Врачи оценивают его состояние как тяжелое, он в реанимации. Об этом сообщила ТАСС в четверг его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

«Его забрали пять дней назад, он в Коммунарке, в очень тяжелом состоянии, в реанимации. Коронавирус», - сказала собеседница агентства.

Петру Мамонову 70 лет. В 2019 году он пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.

Казахстанскому зрителю поэт, артист и музыкант Петр Мамонов известен в том числе своей ролью в фильме Рашида Нугманова «Игла» («Казахфильм», 1988) - прим. МИА «Казинформ».