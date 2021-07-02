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    02:45, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Звезда фильма «Игла» Петр Мамонов в реанимации с коронавирусом

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    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Поэт, основатель группы «Звуки Му», актер Петр Мамонов находится в больнице в поселке Коммунарка с коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Врачи оценивают его состояние как тяжелое, он в реанимации. Об этом сообщила ТАСС в четверг его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

    «Его забрали пять дней назад, он в Коммунарке, в очень тяжелом состоянии, в реанимации. Коронавирус», - сказала собеседница агентства.

    Петру Мамонову 70 лет. В 2019 году он пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.

    Казахстанскому зрителю поэт, артист и музыкант Петр Мамонов известен в том числе своей ролью в фильме Рашида Нугманова «Игла» («Казахфильм», 1988) - прим. МИА «Казинформ».


    Теги:
    Культура Коронавирус в мире
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