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    22:44, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Звания «Лучший выпускник СНГ» удостоились студентки из Караганды

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Студентки Карагандинского университета имени Е. А. Букетова стали победителями международного конкурса «Лучший выпускник СНГ», организованного Национальным инновационным научно-исследовательским центром BILIM-ORKENIETI, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В международном конкурсе «Лучший выпускник СНГ» участвовали более 300 студентов из разных стран. Участники представили на суд аттестационной комиссии все свои достижения за годы обучения в вузах. Из всех претендентов комиссия выбрала 80 наиболее достойных студентов, которые и были награждены дипломами, нагрудными знаками «Лучший выпускник СНГ». Кроме того, им присуждена степень «Молодой общественный деятель».

    Высокие награды получили студентки КарУ имени Е. А. Букетова Гулим Калдыбаева и Акмаржан Камиева. Девушки учатся на филологическом факультете. Одна из них – будущий преподаватель казахского языка и литературы, а вторая намерена стать журналистом.

    «Я очень благодарна педагогом университета за знания. Скоро я получу диплом. За четыре года мною написано немало статей, я автор научных проектов. У меня много различных достижений. Участвовать в конкурсе мне предложил заведующий кафедрой казахского языка и литературы кандидат филологических наук, доцент Саржан Такиров. Благодаря его поддержке и своим достижениям я получила столь высокую награду», – отметила выпускница университета Гулим Калдыбаева.

    Имена победителей конкурса и все их достижения внесены в сборник «Лучшие выпускники СНГ».


    Теги:
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