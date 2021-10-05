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    10:30, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Звания и награды вручили полицейским СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев вручил погоны с очередными специальными званиями семерым офицерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, еще один сотрудник полиции, помощник дежурного дежурной части Центра оперативного управления Петропавловска Андрей Коржов награжден медалью «Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының ардагері».

    Среди тех, кто получил новые звания, старший инспектор по особым поручениям Штаба Рустам Жаров. Он служит в органах внутренних дел с 2001-го года. До 2009-го года проходил службу участковым инспектором полиции, трудился инспектором по делам несовершеннолетних, работал в дежурной части. С ноября 2017-го года служит в Штабе областного департамента полиции. Р.Жаров получил очередное специальное звание подполковника полиции.

    В этот же день М.Тулебаев проверил внешний вид и готовность заступающих на патрулирование к несению службы. Он отметил, что полицейским необходимо быть постоянно готовыми к профессиональным и оперативным действиям при задержании преступников и правонарушителей, оказывать содействие населению во всех ситуациях, требующих помощи людей в погонах.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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