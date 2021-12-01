Звания и награды получили в День Первого Президента полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в честь Дня Первого Президента поощрили более 60 полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка получили звания, медали, нагрудные знаки, грамоты и благодарственные письма за образцовую службу и вклад в обеспечение правопорядка. Среди награжденных есть семь ветеранов, трое гражданских служащих и трое участников республиканского смотра-конкурса «Лучший следователь, дознаватель и криминалист МВД РК»: старший следователь по особо важным делам Следственного управления Сергей Коняхин, старший криминалист оперативно-криминалистического управления Александр Хлевов и старший дознаватель городского отдела дознания Назгуль Омарова.

«Основные достижения независимого Казахстана напрямую связаны с Елбасы. В рядах североказахстанских стражей правопорядка немало сотрудников, неоднократно подтверждавших высокий профессионализм и самоотверженность в круглосуточной службе по борьбе с преступностью, охране общественного порядка и дорожной безопасности», - сказал начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

Праздничные и выходные дни полицейские проводят в усиленном варианте несения службы.