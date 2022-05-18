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Звание заслуженного врача учредят в Казахстане
18 Мая 2022 14:57

Звание заслуженного врача учредят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поправки в законодательство по вопросам здравоохранения внесут в Мажилис в этом месяце. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения внедрения системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников разработан законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения», который планируется внести в Мажилис Парламента РК в этом месяце», - сообщила Ажар Гиният.

По ее словам, законопроект предусматривает:

- гуманизацию уголовных норм, а именно смягчение штрафных санкций, сокращение сроков лишения свободы с внесением на рассмотрение суда альтернативы по ограничению свободы;

- нормы, касающиеся гарантий и социальной поддержки медицинских работников, повышения их статуса;

​- установление почетного звания «Заслуженный врач Казахстана» с выплатой единовременной стимулирующей выплаты.

«Президентом оказывается широкая многосторонняя поддержка «Людям в белых халатах», которая выражается вручением государственных наград. Если в 2018 году медицинским работникам вручено только 49 наград, то Касым-Жомартом Кемелевичем за два года работникам медицины уже вручены 1 225 различных наград, что является высокой оценкой самоотверженного труда работников здравоохранения», - добавила министр.

В 2021 году для повышения статуса медработников в обществе Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил ввести звание «Заслуженный врач Республики Казахстан».

«Усиливается моральная и юридическая ответственность медработников, растут требования к ним со стороны граждан. Многие специалисты не выдерживают давления, профессионально выгорают и уходят из здравоохранения. Это, к сожалению, печальный факт. Данная тенденция наблюдается не только в нашей стране – в мире не хватает более пяти миллионов врачей. Поэтому необходимо последовательно укреплять правовую и социальную защиту медиков», - сказал Глава государства, выступая на открытии мемориала «Алтын жүрек» в столице.

Автор:
Корреспондент
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