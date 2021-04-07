Звание подполковника полиции получили девушки-следователи в СКО
По информации пресс-службы ведомства, за успехи в службе благодарственные письма получили молодые сотрудники: следователь управления полиции Петропавловска Баян Досжанова и следователь отдела полиции Айыртауского района Уалихан Мухтаров.
Ценные подарки М. Тулебаев вручил ветеранам следствия Атымтаю Аманжолову и Кульбарам Бакеновой. Они, хоть и вышли на пенсию, работают шефами-инструкторами в горотделе, помогают молодым следователям, делятся опытом.
Специальные звания подполковника полиции получили старший следователь Следственного управления Асель Даркеева и старший следователь управления полиции Алия Ешпенова.
М. Тулебаев отметил, что следствие является элитным подразделением, служба в котором требует глубоких теоретических знаний, эрудированности, готовности к постоянному самообразованию, психологической выносливости.
В области служат 122 следователя, из которых 21 – в областном аппарате, где расследуются уголовные дела, относящиеся к категории тяжких, особо тяжких и резонансных преступлений.