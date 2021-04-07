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    11:03, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Звание подполковника полиции получили девушки-следователи в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев поощрил следователей и вручил двум сотрудницам подразделения очередные специальные звания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, за успехи в службе благодарственные письма получили молодые сотрудники: следователь управления полиции Петропавловска Баян Досжанова и следователь отдела полиции Айыртауского района Уалихан Мухтаров.

    Ценные подарки М. Тулебаев вручил ветеранам следствия Атымтаю Аманжолову и Кульбарам Бакеновой. Они, хоть и вышли на пенсию, работают шефами-инструкторами в горотделе, помогают молодым следователям, делятся опытом.

    Специальные звания подполковника полиции получили старший следователь Следственного управления Асель Даркеева и старший следователь управления полиции Алия Ешпенова.

    М. Тулебаев отметил, что следствие является элитным подразделением, служба в котором требует глубоких теоретических знаний, эрудированности, готовности к постоянному самообразованию, психологической выносливости.

    В области служат 122 следователя, из которых 21 – в областном аппарате, где расследуются уголовные дела, относящиеся к категории тяжких, особо тяжких и резонансных преступлений.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
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