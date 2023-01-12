Звание «Почетный сенатор» исключили из регламента

12 Января 2023, 11:45

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане звание «Құрметті сенатор» («Почетный сенатор»), которым обладал Нурсултан Назарбаев, исключается из регламента. Об этом заявил председатель Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Три недели назад, рассмотрев регламент, было внесено соответствующее изменение в регламент Сената. В рамках этого мы исключили из регламента звание «Почетный сенатор». У нас больше нет такого института. На референдуме, состоявшемся в 2022 году, все население поддержало, и из Конституции были исключены нормы, касающиеся полномочий Елбасы», - сказал Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Сената.

Также он напомнил, что Конституционный Суд постановил признать утратившим силу закон о Первом Президенте РК– Елбасы.

«Есть решение Конституционного Суда, завтра мы примем решение о том, чтобы поставить на утрату закон «о Первом Президенте - Елбасы» (на совместном заседании Палат Парламента - прим. автора). В дальнейшем вопрос был по званию «Почетный сенатор». Учитывая, что из Конституции это убрали, что закон готовится на то, чтобы поставить его на утрату. Поэтому, учитывая референдум, утрату закона, мы исключили из регламента звание «Почетный сенатор». Все это - действия, которые осуществляются по итогам общенационального референдума», - пояснил Маулен Ашимбаев.