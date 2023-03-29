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    Звание «Народный артист Казахстана» снова будут получать деятели культуры

    29 Марта 2023, 12:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о принятом решении восстановить звание «Народный артист Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще один важный вопрос – проведение выверенной политики в области развития культуры. Сейчас разрабатывается новая концепция развития этой отрасли. Данный документ должен быть ориентирован на комплексное развитие сферы культуры, сохранение и продвижение культурного наследия страны, укрепление национальной идентичности. Творческая интеллигенция должна генерировать популярный и востребованный контент, который в то же время отвечает стратегическим задачам государства», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

    Президент отметил важность системной поддержки отечественной креативной индустрии.

    «В целом, убежден, что последовательное укрепление человеческого капитала станет залогом успеха нашей страны в быстроменяющемся мире. Сформировав новое качество нашей нации, мы заложим прочные основы для построения справедливого государства и гармоничного общества. Я принял решение о восстановлении звания «Народный артист Казахстана». В октябре – накануне Дня Республики первая группа деятелей культуры будет удостоена этого звания», - добавил Глава государства.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Культура Искусство
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