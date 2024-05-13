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    12:00, 13 Май 2024 | GMT +6

    Звание «Лучший по профессии» будут присваивать медработникам в Казахстане

    врач
    Фото: freepik.com

    В Казахстане медицинским работникам планируют присваивать звание «Лучший по профессии», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Соответствующий приказ Министерства здравоохранения РК размещен на портале «Открытые НПА».

    - Правила присвоения звания «Лучший по профессии» разработаны в соответствии с пунктом 3-1 статьи 272 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и определяют порядок присвоения звания «Лучший по профессии» медицинским работникам независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, - отмечается в документе.

    Поясняется, что звание будет присваиваться медицинским работникам за высокие достижения в здравоохранении в целях их поощрения и поддержки.

    Решение будут принимать специальные комиссии на республиканском и региональном уровнях по следующим номинациям: «Лучший врач стационара», «Лучший врач первичной медико-санитарной помощи», «Лучший врач неотложной помощи», «Лучший сельский врач», «Лучший провизор», «Лучший менеджер здравоохранения», «Лучший преподаватель медицинского вуза», «Лучший врач санитарно-эпидемиологического профиля», «Лучший специалист санитарно-эпидемиологической экспертизы», «Лучший социальный работник в здравоохранении», «Лучший преподаватель медицинского колледжа», «Лучший ученый в здравоохранении», «Лучшая медицинская сестра стационара», «Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи», «Лучшая сельская медицинская сестра», «Лучшая акушерка», «Лучший фельдшер».

    Уточняется, что звание по одной и той же номинации присваивается медицинскому работнику не более одного раза в течение десяти лет.

    Теги:
    Здравоохранение Другие государственные органы Общество Минздрав РК
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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