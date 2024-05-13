Звание «Лучший по профессии» будут присваивать медработникам в Казахстане

В Казахстане медицинским работникам планируют присваивать звание «Лучший по профессии», передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующий приказ Министерства здравоохранения РК размещен на портале «Открытые НПА».

- Правила присвоения звания «Лучший по профессии» разработаны в соответствии с пунктом 3-1 статьи 272 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и определяют порядок присвоения звания «Лучший по профессии» медицинским работникам независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, - отмечается в документе.

Поясняется, что звание будет присваиваться медицинским работникам за высокие достижения в здравоохранении в целях их поощрения и поддержки.

Решение будут принимать специальные комиссии на республиканском и региональном уровнях по следующим номинациям: «Лучший врач стационара», «Лучший врач первичной медико-санитарной помощи», «Лучший врач неотложной помощи», «Лучший сельский врач», «Лучший провизор», «Лучший менеджер здравоохранения», «Лучший преподаватель медицинского вуза», «Лучший врач санитарно-эпидемиологического профиля», «Лучший специалист санитарно-эпидемиологической экспертизы», «Лучший социальный работник в здравоохранении», «Лучший преподаватель медицинского колледжа», «Лучший ученый в здравоохранении», «Лучшая медицинская сестра стационара», «Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи», «Лучшая сельская медицинская сестра», «Лучшая акушерка», «Лучший фельдшер».

Уточняется, что звание по одной и той же номинации присваивается медицинскому работнику не более одного раза в течение десяти лет.