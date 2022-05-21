Звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» присвоили деятелям культуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» ряду деятелей за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед страной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»:
Абаханову Искаиру
Джардемовичу
–
певцу ансамбля «Дос-Мұқасан», город Алматы
Абильмажиновой Бейбетгуль Магжановне
–
директору КГУ «Областная универсальная научная библиотека имени С. Муканова», Северо-Казахстанская область
Адилову Кайратбеку
Нурушевичу
–
артисту государственной хоровой капеллы имени Б. Байкадамова РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы
Айткожановой Райхан
–
профессору РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы
Алимбекову Жунису
Нургазовичу
–
артисту КГКП «Жамбылский областной казахский драматический театр имени А. Токпанова»
Байбусинову Нуржану
Тлеубековичу
–
дирижеру симфонического оркестра РГКП «Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая», город Алматы
Балагумарову Дастану
Кайролаевичу
–
старшему преподавателю РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан
Бапанову Алибаю
Калтаевичу
–
профессору РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы
Бахтыгерееву Бейбиту
Салауатовичу
–
директору ГККП «Акмолинский областной русский драматический театр»
Бокыбаеву Нурбакыту
Абдыгалиевичу
–
директору РГКП «Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая», город Алматы
Борецкому Олегу
Михайловичу
–
доценту НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», город Алматы
Варисову Нуралиму
Мамутовичу
–
певцу народного фольклорного ансамбля «Нава» РГКП «Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова», город Алматы
Габбасовой Гульмире
Надымовне
–
доценту РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы
Галсанову Александру
Валерьевичу
–
главному дирижеру симфонического оркестра ГККП «Ертіс концерт», Восточно-Казахстанская область
Ганн Лидие
Давыдовне
–
заведующему отделом РГКП «Республиканский немецкий драматический театр», город Алматы
Дараеву Махмуту
Мариповичу
–
артисту РГКП «Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова», город Алматы
Ермекбаеву Али
Акбергеновичу
–
художественному руководителю камерного оркестра ГККП «Актюбинская областная филармония имени Г. Жубановой»
Жармухамбетовой Мадине
Кайрбековне
–
хормейстеру камерного хора ГККП «Павлодарская областная филармония имени И. Байзакова», город Павлодар
Исенову Тасмухану
Жаксыгалиевичу
–
заведующему отделом РГУ «Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени А. Жубанова», город Алматы
Капалбекову Нагашибеку
–
главному научному сотруднику РГКП «Государственный музей «Центр сближения культур», город Алматы
Каримову Негметулле
Харрасовичу
–
профессору РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан
Кобжановой Светлане
Жумасултановне
–
заместителю директора РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева», город Алматы
Койлышову Сериккулу
Курманкуловичу
–
артисту фольклорно-этнографического академического оркестра имени Н. Тлендиева РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы
Махан Құрманбай
Жарқынбайұлы
–
руководителю отдела РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Р. Баглановой», город Нур-Султан
Мукажановой Кульжазире
Жумадильевне
–
заведующему отделом РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева», город Алматы
Муканову Аскару
Тулеугалиевичу
–
артисту казахского государственного симфонического оркестра РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Р. Баглановой», город Нур-Султан
Мырзахан Әлімхан
Мырзаханұлы
–
руководителю КГКП «Костанайский областной казахский театр драмы имени И. Омарова»
Нұрхалық Серік
Сақбайұлы
–
артисту ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой»
Передеро Татьяне
Владимировне
–
концертмейстеру академического симфонического оркестра имени Е. Рахмадиева КГКП «Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова»
Сабиргалиевой Санжан
Тулеуовне
–
артистке РГКП «Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы», город Алматы
Сону Лаврентию
Дядюновичу
–
режиссеру–постановщику АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы
Сраилову Бахыту
Бекмурзаулы
–
директору ГККП «Жетысайский драматический театр имени К. Жандарбекова», Туркестанская область
Сыздыкову Дуйсенхану
Ерехановичу
–
руководителю отдела РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы
Сырлыбаеву Серику
Омаровичу
–
профессору РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан
Тазабекову Орынбасару
Калыкпаевичу
–
директору ТОО «DOS Film Production», город Алматы
Танабаевой Саре
Ескаировне
–
ветерану труда, Западно-Казахстанская область
Тастанбекову Ержану
Отановичу
–
композитору, город Алматы
Текееву Сатыбалды
Кошкимбаевичу
–
кинорежиссеру АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы
Темербаевой Галие
Амеркамзаевне
–
артистке ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой»
Туктибаеву Сеиткасыму
Шеримовичу
–
директору ГККП «Жамбылская областная филармония имени К. Азербаева»
Уважанову Канату
Стальевичу
–
главному администратору государственного духового оркестра Республики Казахстан РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы
Умбеталиевой Долорес
Александровне
–
руководителю балетной труппы НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера», город Нур-Султан
Утебаевой Майсе
Омарбековне
–
преподавателю РГКП «Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Ж. Елебекова», город Алматы
Утуленовой Мапрузе
Кадешевне
–
певице КГКП «Государственная филармония имени А. Кашаубаева», Восточно-Казахстанская область
Хлащевой Ольге
Дмитриевне
–
руководителю отдела АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы
Шаңбай Тұрдықұл
Қасенұлы
–
директору РГКП «Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая «Жидебай-Бөрілі», Восточно-Казахстанская область
Шекерову Бекбулату
Базарбаевичу
–
главному редактору АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы
Шоманұлы Әбілқасым
–
киноактеру, город Алматы.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 21 мая 2022 года
№ 899