Звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» присвоили деятелям культуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» ряду деятелей за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед страной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»:

Абаханову Искаиру

Джардемовичу

–

певцу ансамбля «Дос-Мұқасан», город Алматы

Абильмажиновой Бейбетгуль Магжановне

–

директору КГУ «Областная универсальная научная библиотека имени С. Муканова», Северо-Казахстанская область

Адилову Кайратбеку

Нурушевичу

–

артисту государственной хоровой капеллы имени Б. Байкадамова РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы

Айткожановой Райхан

–

профессору РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы

Алимбекову Жунису

Нургазовичу

–

артисту КГКП «Жамбылский областной казахский драматический театр имени А. Токпанова»

Байбусинову Нуржану

Тлеубековичу

–

дирижеру симфонического оркестра РГКП «Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая», город Алматы

Балагумарову Дастану

Кайролаевичу

–

старшему преподавателю РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан

Бапанову Алибаю

Калтаевичу

–

профессору РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы

Бахтыгерееву Бейбиту

Салауатовичу

–

директору ГККП «Акмолинский областной русский драматический театр»

Бокыбаеву Нурбакыту

Абдыгалиевичу

–

директору РГКП «Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая», город Алматы

Борецкому Олегу

Михайловичу

–

доценту НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», город Алматы

Варисову Нуралиму

Мамутовичу

–

певцу народного фольклорного ансамбля «Нава» РГКП «Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова», город Алматы

Габбасовой Гульмире

Надымовне

–

доценту РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы

Галсанову Александру

Валерьевичу

–

главному дирижеру симфонического оркестра ГККП «Ертіс концерт», Восточно-Казахстанская область

Ганн Лидие

Давыдовне

–

заведующему отделом РГКП «Республиканский немецкий драматический театр», город Алматы

Дараеву Махмуту

Мариповичу

–

артисту РГКП «Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова», город Алматы

Ермекбаеву Али

Акбергеновичу

–

художественному руководителю камерного оркестра ГККП «Актюбинская областная филармония имени Г. Жубановой»

Жармухамбетовой Мадине

Кайрбековне

–

хормейстеру камерного хора ГККП «Павлодарская областная филармония имени И. Байзакова», город Павлодар

Исенову Тасмухану

Жаксыгалиевичу

–

заведующему отделом РГУ «Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени А. Жубанова», город Алматы

Капалбекову Нагашибеку

–

главному научному сотруднику РГКП «Государственный музей «Центр сближения культур», город Алматы

Каримову Негметулле

Харрасовичу

–

профессору РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан

Кобжановой Светлане

Жумасултановне

–

заместителю директора РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева», город Алматы

Койлышову Сериккулу

Курманкуловичу

–

артисту фольклорно-этнографического академического оркестра имени Н. Тлендиева РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы

Махан Құрманбай

Жарқынбайұлы

–

руководителю отдела РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Р. Баглановой», город Нур-Султан

Мукажановой Кульжазире

Жумадильевне

–

заведующему отделом РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева», город Алматы

Муканову Аскару

Тулеугалиевичу

–

артисту казахского государственного симфонического оркестра РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Р. Баглановой», город Нур-Султан

Мырзахан Әлімхан

Мырзаханұлы

–

руководителю КГКП «Костанайский областной казахский театр драмы имени И. Омарова»

Нұрхалық Серік

Сақбайұлы

–

артисту ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой»

Передеро Татьяне

Владимировне

–

концертмейстеру академического симфонического оркестра имени Е. Рахмадиева КГКП «Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова»

Сабиргалиевой Санжан

Тулеуовне

–

артистке РГКП «Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы», город Алматы

Сону Лаврентию

Дядюновичу

–

режиссеру–постановщику АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы

Сраилову Бахыту

Бекмурзаулы

–

директору ГККП «Жетысайский драматический театр имени К. Жандарбекова», Туркестанская область

Сыздыкову Дуйсенхану

Ерехановичу

–

руководителю отдела РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы

Сырлыбаеву Серику

Омаровичу

–

профессору РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан

Тазабекову Орынбасару

Калыкпаевичу

–

директору ТОО «DOS Film Production», город Алматы

Танабаевой Саре

Ескаировне

–

ветерану труда, Западно-Казахстанская область

Тастанбекову Ержану

Отановичу

–

композитору, город Алматы

Текееву Сатыбалды

Кошкимбаевичу

–

кинорежиссеру АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы

Темербаевой Галие

Амеркамзаевне

–

артистке ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой»

Туктибаеву Сеиткасыму

Шеримовичу

–

директору ГККП «Жамбылская областная филармония имени К. Азербаева»

Уважанову Канату

Стальевичу

–

главному администратору государственного духового оркестра Республики Казахстан РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы

Умбеталиевой Долорес

Александровне

–

руководителю балетной труппы НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера», город Нур-Султан

Утебаевой Майсе

Омарбековне

–

преподавателю РГКП «Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Ж. Елебекова», город Алматы

Утуленовой Мапрузе

Кадешевне

–

певице КГКП «Государственная филармония имени А. Кашаубаева», Восточно-Казахстанская область

Хлащевой Ольге

Дмитриевне

–

руководителю отдела АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы

Шаңбай Тұрдықұл

Қасенұлы

–

директору РГКП «Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая «Жидебай-Бөрілі», Восточно-Казахстанская область

Шекерову Бекбулату

Базарбаевичу

–

главному редактору АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы

Шоманұлы Әбілқасым

–

киноактеру, город Алматы.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 21 мая 2022 года

№ 899



