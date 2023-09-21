Зульфия Сулейменова получила новое назначение в Акорде

Распоряжением Главы государства Сулейменова Зульфия Булатовна назначена советником Президента – Специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Зульфия Сулейменова родилась в 1990 году в г. Актобе. Окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, международные отношения (бакалавриат, магистратура); Национальный институт политических исследований Японии по программе «Безопасность и международные исследования», PhD доктор.

Трудовая деятельность: научный сотрудник отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности (с 2014 года); заместитель директора департамента экологической политики и устойчивого развития, заместитель директора департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК (2020-2021); консультант дивизионов по окружающей среде и развитию, энергетики, а также макроэкономической политики и финансирования развития Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) для Азии и Тихого океана (Бангкок, Таиланд), офисах Программы развития ООН в Казахстане и Туркменистане; научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2021-2022); вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК (2022-2023).

В январе 2023 года была назначена министром экологии и природных ресурсов. 1 сентября 2023 года освобождена от должности.