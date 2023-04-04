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Зульфия Сулейменова переназначена министром экологии и природных ресурсов

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Апреля 2023, 13:14
Зульфия Сулейменова переназначена министром экологии и природных ресурсов Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Сулейменова Зульфия Булатовна назначена министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ о назначении Сулейменовой З.Б.

Назначить Сулейменову Зульфию Булатовну министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Президент Республики Казахстан К. Токаев

Астана, Акорда, 4 апреля 2023 года

№ 179

Зульфия Сулейменова родилась в 1990 году в г. Актобе. Окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, международные отношения (бакалавриат, магистратура); Национальный институт политических исследований Японии по программе «Безопасность и международные исследования», PhD доктор.

Трудовая деятельность: научный сотрудник отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности (с 2014 года); заместитель директора департамента экологической политики и устойчивого развития, заместитель директора департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК (2020-2021); консультант дивизионов по окружающей среде и развитию, энергетики, а также макроэкономической политики и финансирования развития Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) для Азии и Тихого океана (Бангкок, Таиланд), офисах Программы развития ООН в Казахстане и Туркменистане; научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2021-2022); вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК (2022-2023).

С января 2023 года - министр экологии и природных ресурсов.


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