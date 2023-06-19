Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова поделилась деталями ситуации, когда экс-глава ведомства Сериккали Брекешев представил ее кандидатуру на увольнение с должности вице-министра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«То, что в конце года он направлял представление на мое освобождение, да, было дело. Только почему-то вторую часть этой истории информационное поле умолчало. Дело в том, что в согласовании было отказано, потому что по каждому факту проводится проверка. Приведу пример. Говорится о том, что экологическое разрешение якобы я по надуманным причинам не даю. Во-первых, компетенция по выдаче экологического разрешения выдается комитетом экологического регулирования», - сказала Зульфия Сулейменова в кулуарах Правительства.

По ее словам, это является непосредственно обязанностью председателя комитета.

«Вице-министры и министры не выдают в данном случае экологическое разрешение. У нас в функциональных обязанностях этого нет. Следует также отметить, что да, действительно были отказы. Но вообще процедура выдачи экологического разрешения является достаточно сложной, строгой. Я считаю, что оправдано строгой. Поскольку на основе экологического разрешения впоследствии мы можем либо не можем привлечь к ответственности предприятие. Именно поэтому сам процесс достаточно процедурный», - отметила министр.

Глава ведомства заверила, что в прошлом году очень много предприятий получали с первого раза отказ.

«Это достаточно нормально. С первого раза не все получают экологическое разрешение, я хочу вас уверить. Почему было именно о той компании, я не знаю. Почему бывшее руководство заострило внимание на той компании я также не знаю. Говорилось также об акционерном обществе «Жасыл Даму», о моем взаимодействии. С тех пор, как я стала вице-министром, я стала председателем совета директоров АО «Жасыл Даму». За прошлый год я провела в качестве председателя совета директоров более дюжины заседаний», - сообщила З. Сулейменова.

По словам министра, сама деятельность акционерного общества достаточно сложная.

«В частности, в прошлом году мы достаточно большую работу провели по обоснованию и обеспечению финансирования ликвидации опасных отходов. Вы знаете, что у нас имеются объекты опасных отходов, которые решением суда переданы в республиканскую собственность, и, в частности, мы на этот год заложили финансирование для ликвидации 125 видов опасных химических отходов бывшего Актауского завода пластических масс. То есть эту работу также я в роли вице-министра проводила вместе со своим департаментом. И с «Жасыл даму». Поэтому в этой части сказать, что я как вице-министр не была погружена - достаточно дискуссионный вопрос. Я думаю, на основе сопоставления фактов было принято решение отказать в представлении», - добавила глава Минэкологии.