Зульфия Сулейменова назначена вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Сулейменова Зульфия Булатовна назначена на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Зульфия Сулейменова родилась в 1990 году в г. Актобе.

Окончила Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева.

Трудовую деятельность начала в 2014 году научным сотрудником отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности.

В 2020-2021 гг. — занимала руководящие должности в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

С января 2021 года по настоящее время являлась депутатом Мажилиса Парламента РК VII созыва.