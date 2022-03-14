14:37, 14 Март 2022 | GMT +6
Зульфия Сулейменова назначена вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Сулейменова Зульфия Булатовна назначена на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».
Зульфия Сулейменова родилась в 1990 году в г. Актобе.
Окончила Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева.
Трудовую деятельность начала в 2014 году научным сотрудником отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности.
В 2020-2021 гг. — занимала руководящие должности в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.С января 2021 года по настоящее время являлась депутатом Мажилиса Парламента РК VII созыва.