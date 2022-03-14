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    14:37, 14 Март 2022 | GMT +6

    Зульфия Сулейменова назначена вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Сулейменова Зульфия Булатовна назначена на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Зульфия Сулейменова родилась в 1990 году в г. Актобе.

    Окончила Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева.

    Трудовую деятельность начала в 2014 году научным сотрудником отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности.

    В 2020-2021 гг. — занимала руководящие должности в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

    С января 2021 года по настоящее время являлась депутатом Мажилиса Парламента РК VII созыва.
    Теги:
    Правительство Правительство РК Назначения Экология Минэкологии
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