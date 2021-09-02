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Зульфия Габидуллина выступила в финальном заплыве Паралимпиады-2020
2 Сентября 2021 17:45
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В Токио на Паралимпиаде состоялся женский финальный заплыв на дистанции 50 метров вольным стилем (S4), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Его участницей стала казахстанка Зульфия Габидуллина. Спортсменка преодолела дистанцию за 48.12. Это позволило ей занять итоговое восьмое место.
Победу одержала Рэйчел Уотсон из Австралии. Второе место заняла Арьола Трими из Италии. Марта Фернандес из Испании завоевала «бронзу».
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