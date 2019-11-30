Зульфия Габидуллина рассказала детям, как идти к победе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ко Дню Первого Президента Республики Казахстан во всех школах Жамбылской области прошли общереспубликанские открытые уроки «Современный Казахстан. Уроки лидерства Елбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении образования акимата Жамбылской области, 13 749 открытых уроков прошли в 17 680 классах 442-х школ региона. В них участвовали 251 125 учащихся, 18 123 педагога, 3 572 родителя, а также свыше полутора тысяч общественников, депутатов, ученых.

«Единый урок приурочен к празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан и направлен на привлечение внимания нашей молодежи к выдающимся заслугам Лидера нации, на закрепление чувства патриотизма и гражданской ответственности, а также на развитие навыков самореализации и лидерских качеств», - пояснили в образовательном ведомстве.

В числе лекторов уроков были такие известные не только в жамбылском регионе личности, как генеральный директор ТОО «Казфосфат»Герой Труда Казахстана Мукаш Искандиров, казахстанская спортсменка, мастер спорта Республики Казахстан международного класса по плаванию Зульфия Габидуллина.









Паралимпийская чемпионка, взявшая «золото» в Рио-де-Жанейро, победитель казахстанского проекта «100 новых лиц», рекордсменка, входящая в восьмерку сильнейших пловцов планеты в нескольких мировых рейтингах, Зульфия Габидуллина провела открытый урок «Современный Казахстан. Уроки Лидерства Елбасы» для 10–11-классников средней школы №27 города Тараза.

Отметим, что жамбылская спортсменка Зульфия Габидуллина готовится покорять новые спортивные олимпийские высоты и проводит интенсивные тренировки во Дворце спорта «Тараз-Арена». Готовится к участию в следующей XVI Олимпиаде в Токио - в ее планах прибавить к бразильскому паралимпийскому «золоту» еще и «золото» Токио.

Спортсменка поделилась с корреспондентом МИА «Казинформ» впечатлениями от встречи с ребятами.

«Было очень интересно, - рассказала Зульфия Габидуллина, - у детей во время разговора загорелись глаза. Они мне такую хорошую «мотивашку» подарили со стихами-пожеланиями к предстоящей Олимпиаде. Рассказала им, как я шла к победе, как беречь свою страну, любить свой город, любить родителей, уважать педагогов, людей, которые находятся рядом. Не устаю повторять во время встреч с молодежью, что спорт – это моя жизнь. Нужно иметь душевные силы в любых обстоятельствах, проявлять настойчивость и не сдаваться в любых ситуациях. Всё в наших руках! Нужно преодолевать все препятствия, которые жизнь ставит нам на пути. Любить то, чем ты занимаешься. И необязательно, чтобы это был спорт, это может быть любая сфера деятельности. Главное - чтобы вам нравилось и увлекало. Нужно найти такое дело, которое тебе будет по душе, и чем больше ты будешь вкладывать в него, тем больше это будет доставлять радость, тем большую отдачу получишь и больших высот сможешь достичь», - отметила Зульфия Габидуллина.





1 декабря 2019 года в нашей стране отмечается День Первого Президента Республики Казахстан. Парламент Казахстана в 2011 году принял Закон, учреждающий государственный праздник – День Первого Президента.