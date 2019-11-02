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Зульфия Чиншанло заняла 3-е место на турнире в Беларуси
2 Ноября 2019 16:29
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ГРОДНО. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по тяжелой атлетике Зульфия Чиншанло поднялась на пьедестал почета на международном турнире в Гродно (Беларусь), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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В весовой категории до 55 килограммов спортсменка заняла третье место. В сумме двоеборья она подняла 200 (85+115) килограммов. Первое место осталось за китаянкой Яжун Ли - 217 килограммов. Второй стала другая китаянка - Ванцюн Чжан. Она подняла 215 килограммов.
Ключевые слова: Спорт,
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