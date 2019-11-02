Зульфия Чиншанло заняла 3-е место на турнире в Беларуси

ГРОДНО. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по тяжелой атлетике Зульфия Чиншанло поднялась на пьедестал почета на международном турнире в Гродно (Беларусь), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В весовой категории до 55 килограммов спортсменка заняла третье место. В сумме двоеборья она подняла 200 (85+115) килограммов. Первое место осталось за китаянкой Яжун Ли - 217 килограммов. Второй стала другая китаянка - Ванцюн Чжан. Она подняла 215 килограммов.