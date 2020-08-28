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Зульфия Чиншанло стала второй на международном Кубке по тяжелой атлетике

28 Августа 2020 21:29
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Зульфия Чиншанло стала второй на международном Кубке по тяжелой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по тяжелой атлетике Зульфия Чиншанло завоевала серебряную медаль на международном Кубке по тяжелой атлетике, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Кубок является первым турниром в режиме онлайн. Он приурочен к 29-летию независимости Республики Узбекистан.

Чиншанло выступила в категории до 55 килограммов. В сумме двоеборья она подняла 200 (85+115) килограммов. Первое место осталось за Муаттар Набиевой (Узбекистан) - 205 (95+110) килограммов. Замкнула тройку лучших Йонна Лочовска из Польши - 185 (80+105) килограммов.


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