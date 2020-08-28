Новости
Зульфия Чиншанло стала второй на международном Кубке по тяжелой атлетике
28 Августа 2020 21:29
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по тяжелой атлетике Зульфия Чиншанло завоевала серебряную медаль на международном Кубке по тяжелой атлетике, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеНужно ли сдавать ПЦР-тесты для занятий в спортивных секциях Принять участие в велопробеге и забеге ко Дню Конституции призвали астанчан Матч «Барыс» - «Сарыарка» пройдет без зрителей в столице
Кубок является первым турниром в режиме онлайн. Он приурочен к 29-летию независимости Республики Узбекистан.
Чиншанло выступила в категории до 55 килограммов. В сумме двоеборья она подняла 200 (85+115) килограммов. Первое место осталось за Муаттар Набиевой (Узбекистан) - 205 (95+110) килограммов. Замкнула тройку лучших Йонна Лочовска из Польши - 185 (80+105) килограммов.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Сегодня стартует шахматный турнир «Кубок международного гроссмейстера Дармена Садвакасова»
- «Барыс» обыграл «Сарыарку» в предсезонном матче
- Гордость казахстанского футбола Сеильда Байшаков награжден орденом «Парасат»
- Нужно ли сдавать ПЦР-тесты для занятий в спортивных секциях
- Принять участие в велопробеге и забеге ко Дню Конституции призвали астанчан
- Матч «Барыс» - «Сарыарка» пройдет без зрителей в столице
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047