Зульфия Чиншанло стала второй на международном Кубке по тяжелой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по тяжелой атлетике Зульфия Чиншанло завоевала серебряную медаль на международном Кубке по тяжелой атлетике, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Кубок является первым турниром в режиме онлайн. Он приурочен к 29-летию независимости Республики Узбекистан.

Чиншанло выступила в категории до 55 килограммов. В сумме двоеборья она подняла 200 (85+115) килограммов. Первое место осталось за Муаттар Набиевой (Узбекистан) - 205 (95+110) килограммов. Замкнула тройку лучших Йонна Лочовска из Польши - 185 (80+105) килограммов.