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Зульфия Чиншанло признана лучшей спортсменкой чемпионата Азии по тяжелой атлетике
17 Октября 2022, 18:19

Зульфия Чиншанло признана лучшей спортсменкой чемпионата Азии по тяжелой атлетике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Манаме (Королевство Бахрейн) завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Olympic.kz представил итоги выступления команды Казахстана, передает МИА «Казинформ».

В общекомандном зачете наша мужская сборная заняла первое место, набрав 658 очков. Второе и третье места разделили сборные команд Узбекистана (655 очков) и Ирана (631 очко).

Женская сборная завоевала «бронзу» континентального первенства – 550 очков. Зульфия Чиншанло признана лучшей спортсменкой чемпионата. Среди женщин лидирует команда Индонезии (631 очко). На втором месте расположилась команда из Китайского Тайбэя (580 очков).

Всего в континентальном первенстве приняли участие 186 спортсменов из 29 стран. Казахстан представили 18 атлетов: восемь женщин и 10 мужчин.

Айзада Мүптилда (+87 кг) – «золото»,

Зульфия Чиншанло (до 55 кг) – «золото»,

Асылжан Бектай (до 89 кг) – «золото»,

Арли Чонтей (до 55 кг) – «серебро»,

Арай Нұрлыбекова (до 76 кг) – «серебро»,

Аиша Омарова (до 81 кг) – «бронза»,

Артем Антропов (до 96 кг) – «бронза»,

Любовь Ковальчук (+87 кг) – «бронза»,

Нұрғиса Әділетұлы (до 96 кг) – 4 место,

Рахат Бекболат (до 102 кг) – 4 место,

Анатолий Савельев (до 67 кг) – 4 место,

Бексұлтан Айтбай (до 73 кг) – 5 место,

Ренат Баударбеков (до 81 кг) – 5 место,

Айым Есжанова (до 87 кг) – 5 место,

Кирилл Староверкин (до 89 кг) – 7 место,

Карина Кузганбаева (до 81 кг) – 7 место,

Дарья Балабаюк (до 49 кг) – 8 место,

Өтепберген Әлиев (до 61 кг) – 8 место.


Фото:olympic.kz

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