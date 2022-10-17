Зульфия Чиншанло признана лучшей спортсменкой чемпионата Азии по тяжелой атлетике
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Манаме (Королевство Бахрейн) завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Olympic.kz представил итоги выступления команды Казахстана, передает МИА «Казинформ».
В общекомандном зачете наша мужская сборная заняла первое место, набрав 658 очков. Второе и третье места разделили сборные команд Узбекистана (655 очков) и Ирана (631 очко).
Женская сборная завоевала «бронзу» континентального первенства – 550 очков. Зульфия Чиншанло признана лучшей спортсменкой чемпионата. Среди женщин лидирует команда Индонезии (631 очко). На втором месте расположилась команда из Китайского Тайбэя (580 очков).
Всего в континентальном первенстве приняли участие 186 спортсменов из 29 стран. Казахстан представили 18 атлетов: восемь женщин и 10 мужчин.
Айзада Мүптилда (+87 кг) – «золото»,
Зульфия Чиншанло (до 55 кг) – «золото»,
Асылжан Бектай (до 89 кг) – «золото»,
Арли Чонтей (до 55 кг) – «серебро»,
Арай Нұрлыбекова (до 76 кг) – «серебро»,
Аиша Омарова (до 81 кг) – «бронза»,
Артем Антропов (до 96 кг) – «бронза»,
Любовь Ковальчук (+87 кг) – «бронза»,
Нұрғиса Әділетұлы (до 96 кг) – 4 место,
Рахат Бекболат (до 102 кг) – 4 место,
Анатолий Савельев (до 67 кг) – 4 место,
Бексұлтан Айтбай (до 73 кг) – 5 место,
Ренат Баударбеков (до 81 кг) – 5 место,
Айым Есжанова (до 87 кг) – 5 место,
Кирилл Староверкин (до 89 кг) – 7 место,
Карина Кузганбаева (до 81 кг) – 7 место,
Дарья Балабаюк (до 49 кг) – 8 место,
Өтепберген Әлиев (до 61 кг) – 8 место.
Фото:olympic.kz